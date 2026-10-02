Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, dış politikada himaye istemediklerini söyledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yeni Azerbaycan Partisi'nin (YAP) 8. Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, "Dış politikamızı, kimsenin işlerimize karışmayacağı şekilde inşa ediyoruz ve etmeye devam etmeliyiz. Kimsenin yardımına veya himayesine ihtiyacımız yok" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkanı İlham Aliyev, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen YAP 8 Kurultayı'na katılarak konuşma gerçekleştirdi. Bu kurultayın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam olarak geri kazanmasından sonra gerçekleştirilen ilk YAP kurultayı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev, "İlk kez kurultayımız, tam egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz geri kazanıldığından sonra gerçekleştiriliyor. 8. Kurultayımız da o dönem için yeni bir ortamda yapılmıştı, çünkü şanlı zaferimizden sadece birkaç ay geçmişti ve tüm dünya bizim zaferimizi konuşuyordu. Azerbaycan tek başına hem işgale son vermiş hem de bölgede yeni gerçeklikler oluşturmuştu. İkinci Karabağ Savaşı'ndaki zaferimizden bugüne kadar geçen sürede bu gerçeklikler tüm dünya tarafından kabul edilmiştir" dedi.

"Önceki Ermenistan liderleri, onların hepsi askeri suçlulardır"

Önceki Ermenistan yönetiminin savaş suçlusu olduğunu ve cezalarını çekmesi gerektiğini, ancak tüm suçun sadece geçmiş yönetime atılamayacağını belirten Aliyev, "Halbuki önceki Ermenistan liderleri, onların hepsi askeri suçlulardır ve kendi cezalarını çekmelidirler. Bugünkü Ermenistan iktidarı da bize karşı toprak iddialarında bulunuyordu. Kalıcı barışın sağlanması için tek şartın Ermenistan Anayasası'nda yer alan ve Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları içeren maddelerin tamamen değiştirilmesidir" ifadelerini kullandı.

"Ana görevlerimizden biri askeri gücümüzün artırılmasıdır"

Azerbaycan'ın şanlı bir zafer kazandığını ve günümüzde Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir çatışmanın olmadığını belirten Aliyev, "Bugün ana görevlerimizden biri askeri gücümüzün artırılmasıdır. Bunun cevabı bence çok açık ve nettir. Bu, her bir ülke için her zaman gereklidir. Çünkü bizim halkımız bu trajediyle karşı karşıya kalmıştır. Enerji kaynakları bakımından zengin olan Azerbaycan, bugün çok ciddi bir jeopolitik ve güvenlik faktörüne dönüşmüştür. Çünkü enerji güvenliği, doğrudan her ülkenin milli güvenliği demektir ve bu doğrultuda bizim küresel rolümüz daha da artacaktır. Azerbaycan, tüm enerji kaynaklarını üreten, çıkaran ve ihraç eden nadir ülkelerden biridir" dedi.

"Hiç kimse bizim iç işlerimize müdahale edemesin"

Yeni Azerbaycan Partisi'nin Güney Kafkasya'nın en büyük siyasi gücü olmaya devam ettiğini ve ülkenin kalkınma süreçlerine liderlik etmeyi sürdüreceğini ifade eden Aliyev, "İdeolojimiz yabancı unsurlardan, yabancı etkilerden arınmış olmalıdır. Bu aynı zamanda dış politika stratejimizdir. Dış politikamızı, kimsenin işlerimize karışmayacağı şekilde inşa ediyoruz ve etmeye devam etmeliyiz. Kimsenin yardımına veya himayesine ihtiyacımız yok. Dış politikamızı öyle bir temel üzerine inşa etmeliyiz ki hiç kimse bizim iç işlerimize müdahale edemesin. Biz hiçbir zaman başka bir ülkeye karşı riyakarlık göstermedik. Bugün Azerbaycan, uluslararası arenada büyük saygıya layık bir ülkedir. Birçok tanınmış uzman ve analist, Azerbaycan'ı artık 'orta güç' devletleri arasında sınıflandırıyor. Bunun da pek çok parametresi vardır; ekonomik bağımsızlığımızı tamamen temin etmiş durumdayız, kendi geleceğimizi kendi elimizdedir ve beynelmilel alemin çok değerli bir üyesiyiz" dedi.

"Azerbaycan, İslam dayanışmasının güçlendirilmesinde birleştirici rol oynuyor"

Azerbaycan'ın İslam dünyasındaki stratejik ve birleştirici rolüne dikkat çeken Aliyev, "İslam dayanışmasının güçlendirilmesi için ne kadar büyük çabalar sarf ettiğimizi ve bu alanda nasıl birleştirici bir rol oynadığımızı herkes çok iyi biliyor. Hem tarihimiz hem bugünümüz, attığımız siyasi adımlar ve sahip olduğumuz imkanlar buna zemin hazırlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı