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Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış

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Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
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Sivas'ta 23 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra bebeğin kardeşlerinin yeniden alınan ifadeleri soruşturmada yeni bir ihtimali gündeme getirdi. Çocuklar, babalarının annelerine şiddet uyguladığı sırada Büşra'nın yere düşerek hayatını kaybettiğini öne sürerken, tutuklu baba Yusuf Balıkçı'nın geçmişte başka bir çocuğunu da 2'nci kattaki balkondan attığı iddia edildi.

  • Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de 11 aylık Büşra Balıkçı'nın çadırda uyurken kaybolduğu ihbarı yapıldı ve bebek 23 gündür kayıp.
  • Anne Elif Balıkçı ifadesini değiştirerek kızını kocası Yusuf Balıkçı'nın öldürüp cenazesini taşlık araziye bıraktığını söyledi; çift 'çocuk altsoyu kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
  • Çiftin devlet korumasına alınan 4 çocuğu, 'Mavi kazaklı Mehmet' adlı kişinin bebeği arabayla Diyarbakır'a götürdüğünü öne sürdü; gözaltına alınan Mehmet K. HTS kayıtlarında bağ bulunamayınca adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sivas'ta 23 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra bebeğin kardeşlerinin yeniden alınan ifadeleri soruşturmada yeni bir ihtimali gündeme getirdi.

BÜŞRA BEBEK 23 GÜNDÜR KAYIP

Diyarbakır'dan, Divriği ilçesi Göndüren köyü İncidere Yaylası'na mevsimlik besicilik için gelen Balıkçı ailesi, 10 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık kızları Büşra'nın çadırda uyurken kaybolduğunu ihbar etti. Arazide yapılan aramalarda bebeğe ait giysiler bulunurken, jandarmanın derinleştirdiği sorguda anne Elif Balıkçı önce eşinin borçları nedeniyle bebeği para karşılığı sattığını iddia etti, ardından ifadesini değiştirerek, "Kızımı kocam öldürdü, cenazesini taşlık araziye bıraktı" dedi. Çiftin devlet korumasına alınan diğer 4 çocuğu ise 'Mavi kazaklı Mehmet' isimli bir kişinin bebeği arabayla Diyarbakır'a götürdüğünü öne sürdü. Bu iddia üzerine Diyarbakır'da yakalanan Mehmet K. HTS kayıtlarında bağ bulunamayınca adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden baba Yusuf Balıkçı (41) ve Elif Balıkçı (27), 'Çocuk altsoyu kasten öldürme' suçundan, görümce Rahime Budak, görümcenin oğlu Özcan Budak, amca Mehmet Resul Balıkçı ve akraba Mihtad Balıkçı, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'Suçluyu kayırma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARDEŞLERİN İFADESİ DOĞRULTUSUNDA GÖZALTINA ALINAN KİŞİ SERBEST

Çiftin devlet koruması altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirilen diğer 4 çocuğu, uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde dinlendi. Çocukların, "Babamızın borcu vardı. O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi Büşra'yı battaniyeye sarıp Diyarbakır'a götürmek üzere arabayla aldı" beyanı ve fotoğraf üzerinden teşhis yapması üzerine Mehmet K., gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden Mehmet K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BÜŞRA BEBEĞİN İZİ SÜRÜLÜYOR

Komando timleri, jandarma asayiş, AFAD ve UMKE ekiplerinin yayladaki arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Yapay zeka destekli İHA'lar, dronlar ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda ekipler, yabani hayvanların da görüldüğü bölgede zorlu arazi şartlarına rağmen Büşra bebeğe ait iz arıyor.

BİR BAŞKA ÇOCUĞUNU DA BALKONDAN ATMIŞ

Soruşturma derinleştikçe, 'Çocuk altsoyu kasten öldürme' suçundan tutuklanan Yusuf Balıkçı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Diyarbakır'da yapılan soruşturmalarda Balıkçı'nın geçmişte çocuklarına ve eşine sık sık şiddet uyguladığı, başka bir çocuğunu 2'nci katın balkonundan attığı iddia edildi.

YENİDEN ÇOCUKLARIN İFADELERİNE BAŞVURULDU

Bu arada soruşturma kapsamında çocukların yeniden ifadelerine başvuruldu. Çocukların anlatımlarına göre, olay günü Yusuf Balıkçı, Büşra bebeği kucağında olan Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladı. Babanın sert darbeleriyle anne, kucağındaki Büşra bebekle birlikte yere düşerek baygınlık geçirdi. Bu sırada ağır darbe alan Büşra bebeğin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Çocukların ifadelerinden yola çıkan ekiplerin, Büşra bebeğin ölümünün ardından cesedin, yabani hayvanların da sıkça görüldüğü bölgede açık araziye bırakılmış olabileceği üzerinde durduğu belirtildi.

TUTUKLU 6 KİŞİNİN TEKRAR İFADESİ ALINACAK

İddialar ve şiddet bulguları üzerine, cezaevinde tutuklu bulunan Elif Balıkçı, Yusuf Balıkçı ve akrabaları dahil olmak üzere 6 kişiyle yeniden görüşme gerçekleştirilecek. Şüphelilerin çapraz sorgu yöntemiyle yeni ifadelerinin alınması planlanıyor.

Adli Tıp Kurumu'na gönderilen bebek giysilerindeki mikroskobik biyolojik bulguların sonucu beklenirken, soruşturma çok yönlü sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEdim Kılınç:

Asıl kusur kurumlarda çünkü bu ülkede ceza alma diye bir şey yok

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Haber YorumlarıMuratklctr:

Bir baba bebeğini balkondan atıyorsa, hadi idam etmiyorsunuz anladık, bari hadım edinde üremesin

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Haber Yorumlarımustafa.tukat:

kırbaçlayın sonra idam edin eğer doğruysa

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Haber YorumlarıEdim Kılınç:

Binlerce ailenin ocağına ateş düşüren PKK ele başı nın şimdi kırallar gibi yaşıyor olmasının sonucundan sonra artık herkes herşeyi yapar

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Haber YorumlarıEdim Kılınç:

Bu ülkeye idam gelmedikçe bu ülke insanı düzelmez nokta..

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