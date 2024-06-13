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Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar

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Ayşe Ateş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. Gazetecilerin "Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın davayı takip etmesini istiyor musunuz?" sorusu üzerine Ateş, "Yıldırım'ın adı zaten dosyada şüpheli olarak var. Eninde sonunda bir şekilde gelecek. Bahçeli bence de olmalı. Şimdiye kadar korudular, çabaları boşuna gitmesin gelsinler yine korusunlar" dedi.

Ankara'da bir suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü. Ateş, diğer siyasi liderler gibi Babacan'ı da 1 Temmuz'da Ankara'da ilk duruşması görülecek olan "Sinan Ateş" davasına kurmaylarıyla birlikte davet etti. Ayşe Ateş, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar

BAHÇELİ'Yİ DURUŞMAYA ÇAĞIRDI: BENCE OLMALI

Görüşme sonrası Babacan ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Ayşe Ateş'e "Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın davayı takip etmesini istiyor musunuz? Sizin de işaret ettiğiniz bir isim kendisi" sorusu yöneltildi. Bu soruya MHP kanadına meydan okuyarak yanıt veren Ateş, " Yıldırım'ın adı zaten dosyada şüpheli olarak var. Eninde sonunda bir şekilde gelecek. Bahçeli bence de olmalı. Çünkü burada yargılananların neredeyse hepsi Ülkü Ocakları ve MHP mensubu. Şimdiye kadar korudular, çabaları boşuna gitmesin gelsinler yine korusunlar. O kadar uğraştılar." ifadelerine yer verdi.

Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlarCumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Ayşe Ateş'i Külliye'de ağırlamıştı

"MHP DURUŞMADA HAZIR BULUNACAK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, öldürülen Sinan Ateş'i kastederek "İddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e yönelik itibar suikastının yaygınlaşması, bu suikasta refakat eden kimi isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapı gezdirilmesi, ekran ekran dolaştırılması, bir hak ve hukuk arayışından öte iç huzur ve barış ortamını zehirlemeye tam teşebbüstür. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

AYŞE ATEŞ, SEMİH YALÇIN'I TOPA TUTMUŞTU

Öte yandan Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'la ilgili bir paylaşım yapmış ve şu ifadelere yer vermişti: "Ey Semih Yalçın! Daha bu akşam bardağını yudumlarken göbeğini kaşıyarak yazdığın açıklamada 'Bize iftira atıyorlar. Tiyatro. Senaryo. Yalan. İftira' diyordun. Bak, şimdi ne oldu. Bursa Ülkü Ocakları mensupları Selma Ateş Abla'yı takip ederken yakayı ele verdi. Senin mum yatsıya kadar bile dayanamadı. Yatsı vaktini bilmiyorsan eğer 'Google'da arat. Haydi, çık er meydanına! Kendine güveniyorsan duruşmaya gel. Yüreğin varsa yanıma otur. Otur ki hâkim karşısına çıkarılanları sana tek tek tanıtayım. Ülkü Ocaklarındaki, MHP'deki görevlerini anlatayım. Belki o zaman aklın yerine gelir de katillerin kim olduğunu hatırlarsın" demişti.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

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Yorumlar (6)

Can null:

Kadın haklı olaya bakarmısın kimi kimden soracak???

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Beşiktaşlı:

Gerçel bir dişi Bozkurt. Haklı mücadelende arkandayız

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Sertaç şahin:

Bu kadının da ayrı bir değişik evet canı yanmış olabilir hakkını arıyor olabilir ama hakkını aramak parti parti gezip başkanlarla buluşmak mı onu anlamadım babacanın kendine ne faydası varki sana ne faydası olacak mesela onu anlamıyorum sırada gitmediği dem partisi kaldı birde oraya giderse tamam olacak

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Ahmet null:

Bu işte bir tuhaflık var sanki AKP ve MHP arasına bir nifak sokma durumu gibi

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Murat Celik:

Ayse hanim bos yapuyorsun bos yapuyorsun bos yapuyorsun bos yeter git evine cocuklarinla ilgilen

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Güray Dilli :

Bahçeli , erken seçim istemesiyle meşhur. Bu defa niye istemiyor acaba ? Partisi eridiği için mi

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