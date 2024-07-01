Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması 19 ay sonra başladı. 1 buçuk yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak olan sanıklar yargı önünde hesap verecek. Çevrede yüzlerce polis görev yaparken duruşmayı çok sayıda siyasi partinin genel başkanı da takip ediyor. Duruşma salonu kimi zaman gerginliklere de sahne oluyor.

DURUŞMANIN OLACAĞI NOKTADA KUŞ UÇURTULMUYOR

Duruşma nedeniyle Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kampüs yakınında polis arama noktası kurulurken, girişte yoğun araç trafiği oluştu.

Kampüs yakınında polis arama noktası ve bariyerler kurulurken, müşteki ve yakınları ayrı bir noktadan; basın, ziyaretçi ve avukatlar ayrı bir noktadan içeri alınıyor. İçeri alındıktan sonra ise kayıt yaptırarak duruşma salonunun olduğu bölgeye girilebiliyor.

ÇOK SAYIDA GENEL BAŞKAN DAVAYI YERİNDE TAKİP EDİYOR

İlk duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel,İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan takip ediyor. Duruşmayı Ülkü Ocaklarının eski Genel Başkanları Suat Başaran, Atila Kaya, Alişan Satılmış da takip ediyor.

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU VE ATEŞ YAN YANA OTURDU

Duruşma salonunda hazır bulunan ve bir yanında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir diğer yanında ise Ayşe Ateş'in oturduğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti davasını Sincan'da takip ediyoruz. Adalet tecelli edene, suikast üzerindeki sis perdesi aralanana kadar bu davanın takipçisi olacağız. Yanı başında olacağız demiştik, Ayşe Hanım adalet tecelli etmiştir diyene kadar yanı başındayız..." ifadelerine yer verdi.

ATEŞ'İN TETİKÇİSİNDEN MAHKEME SALONUNDA PROVOKASYON

Gazeteci Murat Ağırel'in aktardığına göre Sinan Ateş davasının tutuklu sanıklarından Doğukan Çep salonda yerini aldıktan sonra salonun solunda Ayşe Ateş ve Özgür Özel'in yanındaki Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelerek "Bay Kemal nerede" diye seslendi. Doğukan Çep, jandarma tarafından salondan çıkarıldı.

MAHKEME BAŞKANINDAN "TAHRİKLERE KAPILMAYIN" RİCASI

Mahkeme başkanı Doğukan Çep'in tekrar duruşma salonuna getirilmesini istedi ve salona getirildi. Mahkeme başkanı böyle durumlar olabileceğini söyleyerek "Tahriklere kapılmayın" dedi.

MHP'DEN KATILMA TALEBİ GELDİ

Avukat İbrahim Ethem Yiğit, Çağrı Campak MHP adına davaya katılma talebinde bulunarak dilekçe sundu. Mahkeme Başkanı suçtan zarar gören sıfatı olmadığı gerekçesiyle avukatların talebini reddetti. Bu sırada alkış sesleri duyuldu. Mahkeme başkanı uyardı. Sanık avukatları, diğer parti liderlerinin müşteki bölümünde oturmasına tepki gösterdi.