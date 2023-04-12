Aynı şehirde aynı dakikalarda birbirlerini hedef aldılar! Akşener ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert ifadeler

Ankara'da bir açılışa katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Akşener "Cumhurbaşkanı parmağını uzatıp 'Akşener bu daha iyi günlerin, daha başına nelere gelecek' demeyecek. Çünkü siyasetçi intikam makamı değildir" dedi. Aynı dakikalarda Ankara'da başka bir açılışa katılan Erdoğan'ın gündeminde de Akşener vardı. Erdoğan, "Millete umut diye pazarladıkları masayı kumar masası deyip tekmelediler. Sonra tıpış tıpış masaya döndüler" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi Açılışı ile Etimesgut-Sincan Projeleri Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"SİYASETÇİ İNTİKAM MAKAMI DEĞİLDİR"

Burada bir konuşma yapan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. İYİ parti lideri, "14 Mayıs akşamı Erdoğan'ı saygıyla uğurlayacağız. Siyasetçi parmağını uzatıp yargılayın demeyecek. Cumhurbaşkanı parmağını uzatıp 'Meral Akşener bu daha iyi günlerin, daha başına nelere gelecek' demeyecek. Çünkü siyasetçi intikam makamı değildir; ama çalanın hırsızlık yapanın ensesinde olması için de yargıyı hür objektif bağımsız kılandır. Gençler az sabredin siz burada kalıp iş sahibi olacaksınız. Yurt dışına giden çocuklarımız Türkiye'ye dönüp hizmet edecek. 14 Mayıs akşamı sayın cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'ı elbette gayet büyük saygıyla uğurlayacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı makamında kendisini alkışlayacağız." dedi.

ERDOĞAN DA AYNI DAKİKALARDA AKŞENER'E YÜKLENDİ

Aynı dakikalarda AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde Akşener vardı. İYİ Parti liderinin 6'lı Masa'dan kalkıp geri dönmesine değinen Erdoğan, şunları söyledi: "Millete umut diye pazarladıkları masayı kumar masası, noter masası dediler, tekmelediler. Sonra tıpış tıpış masaya dönüp tekrar oturdular. CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar Kılıçdaroğlu'na sarıldılar. Bizi beğenmeyenler yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler. İP sen ne iş yapıyorsun? Niye masadan durmadan kaçtın gittin, yerliydin milliydin."