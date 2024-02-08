AYM Başkanı Arslan: AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal temeli yoktur

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreni Yüce Divan Salonu'nda yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

YARGITAY KRİZİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Son dönemde Can Atalay krizinde Yargıtay ile sık sık karşı karşıya gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan.

"AYM KARARLARINA UYULMASI ANAYASAL ZORUNLULUKTUR"

Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da salonda bulunduğu dakikalarda "Hiç kimsenin Anayasa Mahkemesinin hükümlerine ilişkin anayasa yorumunu kararlarını beğenme ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak beğenmesek de bir hukuk devletinde bu kararlara uyulması anayasal zorunluluktur.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ZEDELENİR"

Öte yandan, anayasanın üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamayı amaçlayan anayasa yargısının işlevsel olması verilen kararların yerine getirilmesine bağlıdır. Karara uyulmaması durumunda hukukun üstünlüğü ilkesi zedeleneceği gibi yargılamanın da bir anlamı olmayacaktır.

"AYM KARARLARI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİ BAĞLAR"