Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan Atatürk'ün 85. Ölüm Yıldönümü Mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Çerçioğlu, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak birçok ilki başardığını ve Cumhuriyeti ilelebet yaşatacaklarını vurguladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölünün 85. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu, mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz özlem, yüreğimizde her geçen gün artarak büyüyor. Yolumuzu onun devrimci ışığıyla aydınlatarak demokratik, laik, sosyal ve millet egemenliğine dayalı hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağız" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu'nun mesajı şöyle:

"Büyük önderimizi bundan 85 yıl önce sonsuzluğa uğurladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz özlem, yüreğimizde her geçen gün artarak büyüyor.

Atamız mazlum milletlere örnek olan, Türkiye Cumhuriyetini kurmakla kalmamış; iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel hayatta birçok ilki başarmıştır. Onun Milli Mücadele'den başlayan vatanına inanmışlığı bu milleti tek vücut haline getirmiştir. Verdiği mücadele beraberinde demokratik bir cumhuriyetle çağdaş Türkiye'nin yolunu açmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını kutlayabiliyorsak bu, onun ileri görüşlülüğünün bir yansımasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız. Yolumuzu onun devrimci ışığıyla aydınlatarak demokratik, laik, sosyal ve millet egemenliğine dayalı hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağız.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Bizler de Atamızın devrimlerinin ışığında Cumhuriyetin ilk günündeki heyecanı yaşatacak, aynı inançla daha fazla çalışacağız ve üreteceğiz."