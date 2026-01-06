Avrupalı liderlerden Grönland ve Danimarka'ya destek

Danimarka, Fransa, İtalya, Almanya, Polona, İspanya ve İngiltere liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme açıklamalarına ilişkin ortak açıklama yaparak, " Grönland, Grönland halkına aittir. Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar verme yetkisi, sadece Danimarka ve Grönland'a aittir" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme açıklamalarına ilişkin bugün ortak bir açıklama yayımladılar. Ortak açıklamada, "Arktik bölgesinin güvenliği, Avrupa için kilit bir öncelik olmaya devam etmektedir ve uluslararası ve transatlantik güvenlik için kritik öneme sahiptir. NATO, Arktik bölgesinin öncelikli olduğunu açıkça ortaya koymuştur ve Avrupalı müttefikler de bu doğrultuda adımlar atmaktadır. Birçok diğer müttefik ile birlikte biz de Arktik bölgesini güvende tutmak ve hasımlarımız aleyhinde caydırıcılık oluşturmak amacıyla bölgedeki varlığımızı, faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı artırdık. Danimarka, Grönland dahil olmak üzere NATO'nun bir parçasıdır" ifadelerine yer verildi.

"ABD, hem bir NATO müttefiki hem de vazgeçilmez bir partnerdir"

Arktik bölgesindeki güvenliğin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı prensipleri muhafaza edilerek ABD dahil olmak üzere NATO müttefikleri ile bir arada tesis edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "ABD, hem bir NATO müttefiki hem de Danimarka ile ABD arasında 1951 yılında imzalanan savunma anlaşması çerçevesinde, bu açıdan vazgeçilmez bir partnerdir. Grönland, Grönland halkına aittir. Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar verme yetkisi, sadece Danimarka ve Grönland'a aittir" denildi.

Trump'ın Grönland inadı

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in başkent Caracas'a düzenlenen bir operasyonla ülkeden çıkarılmaları, benzer bir senaryonun Grönland'da da yaşanabileceği konusunda endişeye neden oldu. ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ı ilhak etmeye yönelik arzularını açıkça dile getiren Trump, Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Grönland'a ulusal güvenlik açısından ihtiyacımız var. Burası çok stratejik bir bölge. Mevcut durumda Grönland, Rus ve Çin gemileriyle çevrelenmiş durumda" demişti. Danimarka'nın Grönland'ın güvenliğini sağlayacak durumda olmadığını da ifade eden Trump, alaycı bir dille, "Danimarka'nın son dönemde Grönland'ın güvenliğini artırmak için ne yaptığını biliyor musunuz? Oraya bir köpek kızağı daha eklediler. Doğru söylüyorum. Bunun harikulade bir hamle olduğunu düşünüyorlar" şeklinde konuşmuştu.

Danimarka'dan "NATO'nun sonu olur" açıklaması

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Trump'ın yeni tehditlerinin ardından bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland'a saldırmasının NATO askeri ittifakının sonu olacağı uyarısında bulunmuştu.

Grönland, Danimarka'ya bağlı bölge olarak NATO'nun koruması altında

Dünyanın en büyük adası konumunda olan 57 bin nüfuslu Grönland, özgür bir üye olarak NATO'da yer almıyor olsa da bir NATO üyesi olan Danimarka'ya bağlı bölge olarak NATO'nun koruma şemsiyesi altında bulunuyor. - GRÖNLAND