Ataş: 'Kayseri'de ekmeğe zam geldi, seçimden sonra uygulanacak'

İyi Parti Kayseri Milletvekili Adayı Dursun Ataş, Kayseri'de ekmeğe zam yapıldığını ve seçimden sonra uygulanacağını söyledi. Ataş, asgari ücretle ilgili olarak da, "Asgari ücret ortalama maaş haline geldi, bu doğru değil" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Adayı Dursun Ataş, asgari ücretle ilgili olarak, "Asgari ücret Türkiye'de en az seviyede verilmesi gereken bir maaş. Avrupa ülkelerinde asgeri ücret yüzde 10'u geçmezken, bizim ülkemizde asgari ücretle maaş alanların sayısı yüzde 46'larda. Bu ortalama maaş haline geldi. Bu doğru değil. Türkiye'nin bundan kurtulması lazım. Bunu yaparken de asgari ücret devletin cebinden çıkmıyor. Hatta asgari ücretine kadar artırırsanız devletin hazinesine giriyor ve bu arada da insanlar yükseldiği için işçi çalıştıramaz hale geliyor. Buna da önerimiz vardı. İşçilerin maaşlarından doğan vergilerin kesinlikle düşürülmesiydi ve bunu da işverene yansıtmamaktı. Diğer çalışanlarında asgari ücret kadar olan bölümünden vergi alınmamasıydı. Asgari ücretli şuanda para biriktiremiyor. Aldığı gibi harcıyor, dolaylı vergilerle tekrardan devletin kasasına vergi olarak geri dönüyor. Bunun defalarca teklifini verdik ama kabul edilmedi. Kesinlikle şuan ki ücret olmamalı. Şuan ki ücretin çok çok üzerinde olmalıdır. İşvereni de zorlamadan, gerekli kolaylıklar sağlanarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Kırsala hiçbir zaman hizmet gitmedi"

Büyük Birlik Partisi Milletvekili Adayı Hakan Satılmış'ın "Pınarbaşı'na hizmet gitmemiş" ifadesini değerlendiren Ataş, "Pınarbaşı'na hizmet gitmemiş" dedi ama kırsala hiçbir zaman hizmet götürmediklerini yıllardır söylüyorum. Belediye başkanlığım dönemnde de bunun serzenişinde bulundum. Vekilliğimde de kırsala hiçbir zaman hizmet gitmediğini, belediye olarak aldıkları payların karşılığını bile bu bölgelere yatırmadıklarını hep söyledim. Pınarbaşı'na yok imkanlar ile neler yaptığımızı herkes bilir. Bir bölgeyi kalkındırmak sadece belediye başkanının yaptığı hizmetlerle olamaz, mümkün değil. Yol yapmakla, kanalizasyon yapmakla, park yapmakla şehir değişmez, sadece güzelleşir. Belediye başkanlarının görevi bunları yaparken de bir taraftandan merkezi hükümetten destek alarak bunlar yapılabilir. Pınarbaşı'nda 152 tane köy var. Buralara hizmet götüremiyorsanız, köylerin imkanı yoksa o insanlar orayı terk ediyor. Köyler etkilendiği ve boşaldığı zaman en hızlı boşalanda Pınarbaşı gibi ilçeler oluyor. Bu kardeşimiz gerçekten doğruları söylemiş. Bugün baktığımızda ne belediyeden ne de merkezi hükümetten nasibini alamadı" ifadelerini kullandı.

"Ayşe Böhürler hanımı tebrik ediyorum"

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler'in "Devletten talepkar olmak lazım. Talepkar olunmamış" sözlerinin hatırlatılması üzerine Ataş, "Ayşe Böhürler'e teşekkür ederim. Tespitini doğru yapmış. Biz bunu partimiz kurulduğundan beri milletvekili olarak söylüyoruz. Bunun sebeplerini de söylüyoruz. Çözüm önerilerini de söylüyoruz. Diyoruz ki; milletvekilleri bir araya gelsin, birliktelik oluşturalım, kendi menfaatlerimizi, iş takipçiliğini bırakalım, Kayseri'ye hizmet getirelim. "Bu millet bize bunun için oy verdi" dedik. 5 yıl boyunca da bir araya gelemedik. Milletvekillerinin kendi menfaatleri, kendi becerisizlikleri veya yönetmenin başında olan kişiden bunu isteyemediklerinden mi kaynaklandığını, "Kayserili işini bilir" mantığıyla gidildiği için mi Kayseri bu kadar rekor oylar verdiği halde AK Parti'nin Kayseri'yi hiçe saymasından mı kaynaklandığını defalarca araştırdık. Sayın Bakan bir telefonla IPARD'ın geldiğini söyledi. Ben bunu belediye başkanlığı zamanımda defalarca söyledim. Bu bir telefonla gelebiliyordu da 20-25 yıldır bu partide veya bu partinin uzantısı partilerde ekip olarak çalışan bu arkadaşlar nasıl getirememişler. Bunun geldiğine inandım mı, hayır. Bir imzayı görüp de bir uygulama yapılmadan bunların sözüne inanacak değilim" şeklinde konuştu.

"Kayseri'de ekmeğe zam geldi, seçimden sonra uygulanacak"

Ekmek zammı iddialarıyla ilgili konuşan Ataş, "Kayseri'de bugün ekmeğe zam yapıldı. Geçen hafta Esnaf Odası ekmek fiyatını belirledi, gönderdi. Sonra telefon edip, "seçime kadar uygulamayın" dediler. Bunları bilmeden konuşmam, belgesiz de konuşmam. Belediye başkanı olarak ben fırın çalıştırmış insanım. Çok büyük borçla devralıp, hiçbir borç bırakmadan devam ettirdim. Şuanda çalışan işçilerde o şirket üzerinden çalışıyor. Ekmeğin maliyeti içerisinde un sadece yüzde 30'unu karşılar. Diğer kalan kısımlarda mayası, tuzu, ateşi, işçisi, sigortası da diğer maliyetleri karşılar. Fırıncılarda bugün "kazanamıyoruz" diyor" diye konuştu. - KAYSERİ