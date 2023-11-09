Arnavutluk'ta muhalif milletvekilleri, yolsuzlukların incelenmesi için komisyon kurulmasını talep ederek, parlamentoda ilginç bir eyleme imza attı. Muhalifler, oturumun başlamasının ardından iki sis bombası atarak, parlamentoyu duman altında bıraktı.

Arnavutluk'ta muhalif milletvekilleri, parlamento oturumu sırasında sis bombası attı.

Arnavutluk'ta Sosyalist Parti liderliğindeki hükümeti yolsuzlukla suçlayan muhalifler, yolsuzlukların incelenmesi için komisyon kurulmasını talep ederek, parlamentoda ilginç bir eyleme imza attı. Muhalif milletvekilleri, önce sandalyeleri ters çevirerek, oturumun yapıldığı salonun ortasına yığdı. Salona girdiklerinde oturacak yer bulamayan iktidar partisi milletvekilleri, bir süre ayakta durduktan sonra diğer odalardan sandalye getirerek oturdu.

Muhalifler, oturumun başlamasının ardından iki sis bombası atarak, parlamentoyu duman altında bıraktı. Parlamento Başkanı Lindita Nikolla, olayın ardından oturuma son verdi. Nikolla, bir sonraki oturumun ne zaman yapılacağının birkaç saat içerisinde duyurulacağını açıkladı. - TİRAN