Aracında kaçak ürünler yakalanmıştı! CHP'li vekilin yeni görüntüleri ortaya çıktı

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün çakarlı lüks aracı polis ekiplerince durdurulmuş içindeki piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan gümrük kaçağı elektronik sigara parçaları ele geçirilmişti. Ün'ün bu kez de ünlü bir gece kulübünde eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı.

Ediz Ün'ün sık sık gittiği öğrenilen mekanda, DJ kabininin üzerindeki ışıklı panoda, CHP Edirne milletvekili Sn. Ediz Ün, Pana'ya hoş geldiniz" yazısıyla karşılandığı belirlendi. Görüntülerde Ün'ün, 10'uncu Yıl marşı eşliğinde dans ederek eğlendiği görüldü. Panoda aynı zamanda müşterilerin, kim için kaç şampanya patlattığına da yer verildiği, Ün'ün de daha önce 50 şampanya patlatarak bu panoda yerini aldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Edirne Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Eylül günü Edirne otobanında uygulama yaptı. Gişelerden geçen çakarlı lüks araç, polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada otomobil 600 metre ileride durduruldu. Polis ekipleri yaptıkları incelemede aracın CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğunu belirlendi. Sürücü olarak araçta bulunan Ç.R.Ç.'nin kasten yaralama suçundan, yolcu kısmında oturan F.A.'nın ise uyuşturucu kullanmak, hırsızlık, mala zarar verme, "açıktan hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, kooperatif yöneticilerinin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık ve 2 adet karşılıksız çek keşide etme, başkasına ait marka hakkına iktibas veya suretiyle tecavüz ederek mal üretmek veya hizmeti sunmak suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

OTOMOBİLİN BAGAJINDAN ELEKTRONİK SİGARALAR ÇIKTI

Ekipler bunun üzerine otomobilin bagajını açtı. Bagajdan yola çok sayıda elektronik sigara ve atomizer ateşleyiciler döküldü. Müracaat savcısı şahısların bulunanları "Rızaen teslim edip etmeyeceğini" sorulması, teslim etmeyi kabul ederlerse arama yapılmaksızın video çekimi yapıp suç unsurlarına el konulması talimatı verdi. Bunun üzerine F.A. bagajdakileri teslim etmeyi kabul etti.

MİLLETVEKİLİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ediz Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu aracı gayri resmi danışmanı F.A'ya teslim ettiğini belirtti. Söz konusu olayla uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade eden Ün, F.A'nın Ç.R.Ç. ile buluşarak gümrük kaçağı eşyaları araca yükleyip İstanbul'a doğru yola çıktıklarını kolluk kuvvetlerini kendisini bilgilendirmeden öğrendiğini ileri sürdü. Polis ekiplerinin kendisini aradığında aracı aramaları ve suça konu bir durum varsa gereğinin yapılmasını istediğini belirten Ün, şunları kaydetti: "Bahsedilen şahıslar, Edirne Milletvekili olmam, aracın plakasının bana tahsisli olması, trafikte geçiş üstünlüğü olması gibi tarafıma tanınan bu ayrıcalıkları bilgim ve iradem dışında suç işlemek amacı ile kullanmak istemişlerdir.