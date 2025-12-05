Haberler

Antalya'da neler oluyor? Kayyum tartışması yaşanan barınakta çıkan yangın sonrası iddialar daha da büyüdü

Güncelleme:
CHP'li Cavit Arı, yaklaşık 400 balıkçının geçimini sağladığı Antalya'daki balıkçı barınağına geçtiğimiz yıl atanan 3 kişilik kayyum heyetinin hukuksuz bir şekilde yönetimde kaldığını iddia etti. Balıkçılar, 3 teknenin küle döndüğü yangından kayyumu sorumlu tutarken önceki yönetimin göreve gelmesi gerektiğini savunan Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Cemal Talas ise "Barınağı marinaya çevirmek için kimlere söz verildi?" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Antalya'daki 400 balıkçının geçimini sağladığı balıkçı barınağına atadığı üç kişilik kayyum heyetinin, mahkemenin yalnızca olağanüstü toplantı düzenleme yetkisi vermesine rağmen seçime gitmediği ve yönetimi devraldığı iddia edildi.

"ÖNCEKİ YÖNETİCİLER GÖREVE ATANSIN"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, TBMM'de Tarım Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında konuyu gündeme taşıdı. Kayyum için yapılan ilk görevlendirmenin kooperatif genel kurulu yapılsın ve yöneticiler tespit edilsin diye olduğunu belirten Arı, aradan geçen 1 yıla rağmen kayyumun yönetici pozisyonunda kaldığını söyledi. Atanma amacının dışında kayyum yönetiminin bugüne kadar geldiğini söyleyen Arı, "Orada görev yapan önceki yönetici arkadaşlar görevlerine iade edilmelidir. Aksi halde ortada şu an hukuksuz bir durum söz konusudur. Önceki yöneticilerin göreve atanmasını talep ediyorum" dedi.

"3 TEKNENİN KÜL OLDUĞU YANGININ NEDENİ KAYYUM YÖNETİMİ"

Geçtiğimiz günlerde balıkçı barınağında gece saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu 3 balıkçı teknesi küle döndü. Haberler.com WhatsApp İhbar Hattı'na ulaşan bir balıkçı, "Balıkçı barınağında yangın hidrantları çalışmaması, itfaiyenin müdahalesine engel olacak şekilde teknelerin karaya alınması, barınakta gerekli kontrolleri yapmak için gece nöbetçisi görevli personel bulunmaması, yüzünden yangın büyüdü tekneler kullanılamaz hale geldi. Ayrıca barınakta iskeleleri gören kameraların da kapatılması nedeniyle yangın önceden fark edilemedi. Tüm bunların sorumlusu bir yıldan beri hukuksuz bir şekilde barınakta bulunan kayyum yönetimdir. Acil durum müdahale alanlarına tekne alarak kayyum yönetimi bu tekne sahiplerine imtiyaz tanıyarak görevini kötüye kullanma suçunu açıkça işlemiştir" ifadelerini kullandı.

"BARINAĞI MARİNAYA ÇEVİRMEK İÇİN KİMLERE SÖZ VERİLDİ?"

Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Cemal Talas ise yangının bu boyutlara ulaşmasının temel sorumlusunun bir yılı aşkın süredir barınağı yöneten kayyum yönetimi olduğunu belirtti.

Önceki yönetimin, haklarında kayyum atanmasına gerekçe gösterilerek mahkeme tarafından beraat ettiğini ancak buna rağmen kayyumun görevine devam ettiğini belirten Talas, "Mahkeme kararları ortadayken bu ısrarın tek mantıklı açıklaması var. Önceki mahkeme sonuçlarını bozdurmak için zaman kazanıyorlar. Antalya Balıkçı Barınağı'nı neden bu kadar almak istiyorlar? Barınağı marinaya çevirmek için kimlere söz verildi?" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika



