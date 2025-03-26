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BBC

Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir

Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP yönetimi yol haritasını belirlemeye çalışıyor. Lütfü Savaş'ın CHP kurultayının iptali için başvuruda bulunması sonrası 38. Olağan Kurultay'ın "yok hükmünde" sayılması olasılığı gündeme geldi. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden parti liderliğine dönme olasılığı var.

CHP yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından, arka arkaya yaptığı toplantılarla yol haritasını belirlemeye çalışıyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALINMIŞTI

2023'te yapılan 38. Olağanüstü Kurultay'ın iptali ve kayyum atanması olasılığına karşı 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı alan CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali istemi de yargıya taşındı.

LÜTFÜ SAVAŞ KURULTAY İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPTI

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu üç kişinin, 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayın iptali için başvuru yapması, bir kez daha gözlerin yargıya çevrilmesine neden oldu. CHP yöneticileri ise bütün bu olasılıklara karşı "B Planlarının hazır olduğunu" belirtiyor.

KILIÇDAROĞLU DÖNEBİLİR

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre; CHP kulislerinde en olumsuz senaryonun 38. Olağan Kurultayı'nın "yok hükmünde" sayılması olduğu belirtiliyor. Böyle bir karar, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partinin başına geçmesi anlamına geliyor.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ UYARMIŞTI

Özel'in olağanüstü kurultay kararını açıklamasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 2023 kurultayında "iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşması" halinde, genel başkan dahil, kurultayda yapılan seçimlerin yok hükmünde olduğunu savunmuştu.

En fazla delegenin seçildiği İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesiyle 38. Olağan Kurultay'ın da iptalinin yolunun açılabileceği iddia ediliyor.

"KURULTAY YOK HÜKMÜNDE SAYILIRSA ŞARTLAR DEĞİŞİR"

Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun alacağı tutumun önem kazanacağına dikkat çekiliyor. Kılıçdaroğlu'na yakın bir grup, "Böyle bir durumda, partiyi ortada bırakmaz. Partinin başına geçer ama en kısa sürede de kurultay kararı alır" görüşünü savunuyor.

"Kurultay yok hükmünde sayılırsa, şartlar değişir" diyen bazı CHP milletvekilleri, sadece Kılıçdaroğlu değil, başka isimlerin de genel başkanlık yarışına girebileceğini, Parti Meclisi için de ciddi bir yarış olabileceği görüşünü savunuyor.

Lütfü Savaş'la birlikte üç kişinin olağanüstü kurultayın iptali başvurusunun altında da bu beklentinin yattığı ifade ediliyor.

İmamoğlu'nun adaylığı grup onayına sunularak resmileşecek

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI DA ONAYA SUNULACAK

Öte yandan CHP yönetimi, parti üyelerinin katılımıyla yapılan ön seçimde bir milyon 653 bin üyenin oylarıyla partinin cumhurbaşkanı adayı ilan edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını Meclis grubunda da oylama kararı aldı. CHP'nin Meclis grubu Perşembe günü basına kapalı toplanarak İmamoğlu'nun adaylığını oylayacak. Gruptan İmamoğlu'nun aday olarak çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak resmen adaylaşması, seçim takviminin ilan edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu kararıyla mümkün olabilecek.

BBC
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Yorumlar (43)

Haber YorumlarıMalatyalı:

Olmayaki chp yi parcalariz . Kilictaroglu nü ne sanıyorsunuz aptalmi . küçücük beyninizle algı yapacağınızı sanıyorsunuz. Akp bitmiştir. Yerin dibine batmıştır. Ve çıkışı yoktur. İktidar korkuyor.

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

chp demek menfaat demek , ha kurultay ha belediye nerede rant çıkar, menfaat, varsa chp ve chp liler orada. chp kapatılmalı biran önce.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

parti kapatılmalarına çok şahit olmuştuk ama bir partiyi içten saldırıp yıkılmaya çalışılmasına ilk defa şahit oluyoruz ne yaparlarsa yapsınlar kazanamayacaklar chp 12 eylülde de kapatılmıştı ne oldu yerine başka parti kuruldu oylarını artırarak yoluna devam etti

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Haber YorumlarıRevolver:

haberler com artık yanlı yayını geçtin düpedüz yalan yayına başladın. diğer iktidar yalakası yayın organları gibi boykot ediyorum ve programı siliyorum kendiniz çalın kendiniz oynayın...

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Dagildilar gecsin de toparlasin

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Haber YorumlarıUmut güneş:

geçmesin yada özgür Özel cumhurbaşkanı olsun

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Haber YorumlarıMelih İnce:

Türkiye’nin en büyük talihsizliği beceriksiz bir muhalefetinin olması. Liderlik vasfına haiz, iktidarın tuzaklarına düşmeyen akıldan yoksun. Birde kılçık gibi koltuk sevdalıları var!

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp li belediye baskani ni truva ati gibi icine sokarsan işte seni boyle hallac panugu gibi attirir bu sezgin tanrikulu gibi piyonlar partide kaldigi surece sizden bir cacik olmaz akp den ordan burdan gelmesinjn onemi yok omurgasiz insanlari yaklastirma kardesim yoksa seni hallaç pamugu gibi attirirlar boyle iste sen kendi icinde dusman cogaltmisken iktidardan nasil merhamet beklersin k i

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Haber YorumlarıLaboratuvar Ogretmen:

Gelsin toparlayıp yeni başkan çıkarsınlar belki düzelir

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Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Haaaaaaaaa o kimki daha CHP ye dönecek o dönerse CHP yuzde on a düşer

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