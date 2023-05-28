Ankara'da sandık görevlilerinin turuncu yaka kartı tepki çekti

Haber MELİS YILDIRIM / Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi kapsamında görev yapan avukat Hilarya Su Avşar Çağlayan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "AK Partili sandık görevlileri yaka kartı takıyorlardı ancak bu yaka kartının rengi, ipi turuncu. Yani partinin rengiyle özdeşleşmiş, bağdaşmış bir renk olduğu için ve yaka kartının ucunda 'görevli' yazısı var. Burada asla bir sandık görevlisi olduğu da belli değil, sadece 'görevli' yazıyor, bu da aynı şekilde turuncu renk. Direkt olarak AK Parti'yi sembolize ettiğinden, oy kullanmaya gelen halktan insanlar ve diğer sandık görevlileri buna itiraz ettiler haklı olarak. Çünkü üzerimizde bir sembol taşımamamız gerekli, orada görev alıyoruz. Böyle bir şey olunca da herkes şikayetçi oldu" dedi. Avukat Onur Efe ise, "Normal şartlarda bu kanunda da genelgede de yasak. Ama arkadaşlar kanunun biraz muğlak ifadesinden dolayı kendilerine bir alan yaratmaya çalışıyorlar. Gerekli itirazları yaptık" diye konuştu.

Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda bugün Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanmaya gelen yurttaşlar ve sandık görevlileri, AKP'den görevlendirilen sandık müşahitlerinin taktığı 'Görevli' yazılı yaka kartının, partinin renklerinden olan turuncu olmasına tepki gösterdiği öğrenildi.

Olayın yaşandığı sandıkta bulunan ve olaya şahit olan avukat Hilarya Su Avşar Çağlayan ve avukat Onur Efe, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

AVUKAT AVŞAR ÇAĞLAYAN: AK PARTİ'Yİ SEMBOLİZE ETTİĞİNDEN, OY KULLANMAYA GELEN HALKTAN İNSANLAR VE DİĞER SANDIK GÖREVLİLERİ BUNA İTİRAZ ETTİLER HAKLI OLARAK

AKP'den gelen sandık müşahitlerinin boyunlarına taktıkları görevli kartı ve askılığının turuncu olduğunu belirten avukat Çağlayan, şunları söyledi:

"AK Partili sandık görevlileri yaka kartı takıyorlardı ancak bu yaka kartının rengi, ipi turuncu. Yani partinin rengiyle özdeşleşmiş, bağdaşmış bir renk olduğu için ve yaka kartının ucunda 'görevli' yazısı var. Burada asla bir sandık görevlisi olduğu da belli değil, sadece 'görevli' yazıyor, bu da aynı şekilde turuncu renk. Direkt olarak Ak Parti'yi sembolize ettiğinden, oy kullanmaya gelen halktan insanlar ve diğer sandık görevlileri buna itiraz ettiler haklı olarak. Çünkü üzerimizde bir sembol taşımamamız gerekli, orada görev alıyoruz. Böyle bir şey olunca da herkes şikayetçi oldu. Ancak onlar, burada bir işaret, bir logo olmadığı gerekçesini göstererek; direkt Ak Parti'nin ampul logosu, amblemi olmadığı için bunun bir sorun olmayacağını ısrar ettiler. Biz tutanak tutmak istedik. Tutanak da tutmak istemediler. Biz bunu ilçe seçim kuruluna bildirdik ve biz gereğini yaptık."

Bu tür durumlarda ilçe seçim kurullarının karar verdiğini belirten Çağlayan, "Sanırım başka ilçe seçim kurullarından mahkemelere başvurular olmuş ve bunun kullanılamayacağıyla ilgili kararlar çıkmış. Ancak bunların ne doğrultuda doğru olduğunu şu an elimizdeki bilgilerden emin olamıyoruz, teyit edemiyoruz. Çankaya ilçesi ile ilgili bir karar var mı, mahkeme kararı var mı, bize gelen güncel bilgiler arasında böyle bir bilgi yer almıyor. Amblem olmadığı gerekçesiyle galiba bu sorun edilmedi şu an için" ifadelerini kullandı.

AVUKAT EFE: NORMAL ŞARTLARDA BU KANUNDA DA GENELGEDE DE YASAK. GEREKLİ İTİRAZLARI YAPTIK

Okulda görevli bir diğer avukat Onur Efe ise, "Biz sabah geldik, arkadaşlar turuncu renkli ve üzerinde 'görevli' yazılı, yaklaşık bir cep telefonu büyüklüğünde bir yaka kartıyla birlikte dolaştıklarını gördük. Normal şartlarda bu kanunda da genelgede de yasak. Ama arkadaşlar kanunun biraz muğlak ifadesinden dolayı kendilerine bir alan yaratmaya çalışıyorlar. Gerekli itirazları yaptık. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun saat 1'de bu konuyla ilgili toplanacağını öğrendik biz kendi sorumlularımızdan. Kararı bekliyoruz. Karardan sonra da eğer Yüksek Seçim Kurulu çıkartılmasına karar verirse biz de arkadaşları o şekilde yönlendireceğiz" diye konuştu.

"PROPAGANDA AMACI TAŞIYAN, PARTİ AMBLEMİ OLAN, ADAY İSMİ OLAN HERHANGİ BİR İBARE, ROZET VE BENZERİ BİR ŞEY TAŞINAMAZ' DİYOR"

İlgili kanununa dair açıklamada bulunan Efe, "Kanundaki ifade şu: 'Propaganda amacı taşıyan, parti amblemi olan, aday ismi olan herhangi bir ibare, rozet ve benzeri bir şey taşınamaz' diyor. Arkadaşlar parti ibaresi olmadığı için buradan kotarmaya çalışıyorlar işi ama işin özü o değil. Genelgede de kanunda da bu işin geçiş şekli 've benzeri herhangi bir ibare taşıyamayacakları, herhangi bir işaret taşıyamayacakları' yönünde. Biz arkadaşlara bunu ilettik ama buradaki açıklıktan biraz faydalanmaya çalışıyorlar açıkçası" dedi.