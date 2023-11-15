Ankara'da Filistin'e Destek Eylemi

ANKARA'da sivil toplum örgütleri ve sağlıkçılar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek eylemi düzenledi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ABD Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek için toplandı. İsrail'in Gazze'de bölgenin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesine saldırmasına dikkat çekmek amacıyla sağlık personelleri de eyleme destek verdi. Bazı eylemciler ise 'Kahrolsun İsrail işbirlikçi ABD' sloganları ile birlikte ABD bayrağı yaktı. Prof. Dr. Furkan Erol Karabekmez, eylemciler adına basın açıklaması yaptı. İsrail askerlerinin hastaneleri bastığını söyleyen Karabekmez, 'Son olarak dün gece gözü dönmüş İsrail ordusu binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesine baskın düzenledi. İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine saldırıları uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine yaptığı baskında katliam yapması, sağlık personelinin, yaralıların ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail ile beraber ABD ve uluslararası toplum sorumludur. İsrail ordusu Şifa Hastanesinin ameliyathane, diyaliz, dahiliye, hasta kabul ve doğumhane binalarına baskın düzenleyip bodrum katlarında ise patlamalar gerçekleştiriyor. İsrail askerlerinin baskın yaptığı binalarda arama yapmak üzerine kapalı kapıları patlayıcı ile patlatıyor. İsrail askerlerinin hastanede onlarca sağlık personelini ve yerinden edilmiş binlerce kişiyi alıkoyarak sorguya alıyor. Hastaneye sığınanları ellerini ve gözlerini bağlayarak, kıyafetlerini çıkararak, bilinmeyen bir yere götürüyor' dedi.

Karabekmez, tüm sağlıkçıları İsrail'e karşısında durmaya davet ederek," Üzerimizde bulunan beyaz önlüklerimiz bugün maalesef Gazze'de masun kanlarına bulanmıştır. Ateşkesin olmadığı ve savaş suçlarının devam ettiği her gün tertemiz yüreklere sahip çocukların ve suçsuz sivillerin kanlarıyla boyanmaya devam edecektir. Buradan, tedavi vermeye çalışırken bombalanan, anestezi imkanı olmadan ameliyat olan hastaların acısını içinde hisseden, ilaç olmadığı için ölümü bekleyen hastalarına yoldaşlık eden, yiyeceği ve temiz suya ulaşamayan halkının sağlığını korumak için çırpınan Gazze'deki meslektaşlarımızın bombalar altında canları pahasına verdikleri mücadeleye verdiğimiz desteği dünya kamuoyuna haykırıyor, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi din ve millet mensubu olursa olsun sağlık hizmeti veren tüm insanları ayağa kalkmaya ve bu barbarlığın karşısında durmaya davet ediyoruz? ifadelerini kullandı. (DHA)