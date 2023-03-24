Ankara bu iddiayı konuşuyor: Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye Milli Eğitim Bakanlığı teklif edecek

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Olması gereken şu: Birinci turda bu işi alıp Türkiye'yi ikinci kez yormamak lazım. Doğrusu budur" çağrısına Muharrem İnce'den "Memnuniyetle görüşür, konuşurum" yanıtı gelmişti. İki ismin yakın bir zamanda bir araya gelmesi beklenirken, Kılıçdaroğlu'nun görüşmede İnce'ye Milli Eğitim Bakanlığı teklifinde bulunacağı iddia edildi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin adaylığı ile ilgilide konuşan Kılıçdaroğlu, eski yol arkadaşına bir mesaj gönderdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE'YE ÇAĞRI

Programda "Muharrem İnce ile görüşecek misiniz? Nedir ondan beklentiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ben bütün partileri ziyaret ederim. Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Olması gereken şu: Birinci turda bu işi alıp Türkiye'yi ikinci kez yormamak lazım. Doğrusu budur" diyerek üstü kapalı çağrı yaptı.

İNCE'DEN JET YANIT

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına İnce'den jet yanıt geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan İnce, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ağabeyi olduğunu belirterek "Memnuniyetle görüşür, konuşurum" dedi.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKLİF EDECEK" İDDİASI

Yaşanan gelişme sonrası Ankara kulisleri yeni bir iddiayla çalkalandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya gelecek olan Millet İttikakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için imza toplama aşamasında bulunan tecrübeli siyasetçiye seçimi kazanmaları durumunda Milli Eğitim Bakanı yapmayı teklif edeceği öne sürüldü.

"EĞİTİMDEKİ KARGAŞAYI MUHARREM İNCE GİBİ BİRİ ÇÖZER"

İnce'nin en büyük hayalinin Milli Eğitim Bakanlığı yapmak olduğunu bilen Kılıçdaroğlu'nun hamlesinde birçok CHP'linin dile getirdiği "eğitimdeki kargaşayı, üniversitelerin içine düşürüldüğü durumu Muharrem İnce gibi biri çözer" görüşünün payı olduğu ifade ediliyor. İnce'nin böyle bir teklife "hayır" diyemeyeceği de konuşulanlar arasında.