Altılı Masa dokuzuncu kez Demokrat Parti ev sahipliğinde bir araya geldi Politika Haberleri Altı siyasi partinin genel başkanı; Millet İttifakı'nı oluşturan Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerinin üçüncüsü için, bugün saat 14.00'te Demokrat Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim'de, CHP Genel Merkezi'nde yapılmıştı. Liderlerin sekizinci toplantısı 14 Kasım'da DEVA Partisi Genel Merkezi'nde yapılmıştı.

Altılı masanın dokuzuncu toplantısı ise bugün Demokrat Parti Genel Merkezi'nde saat 14.00'te başladı. TÜM GENEL BAŞKANLAR KATILIM SAĞLADI Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, beş genel başkanı; Genel Merkez binası önünde tek tek karşıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; Demokrat Parti Genel Merkezi'nin girişinde Uysal ile beraber fotoğraf çektirdikten sonra içeriye geçti. Kaynak: ANKA / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı Demokrat Parti Sp Politika Güncel Haberler

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