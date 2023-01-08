Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı, BBP lideri Destici ile birlikte Ege Bölge toplantısını gerçekleştirdi

Alperen Ocakları Eğitim Kültür Ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Av. Samet Bağcı, programlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu minvalde ilk programında Yozgat Bozuk Üniversitesinde yüzlerce gençle buluşan Bağcı, daha sonra BBP lideri Destici ile birlikte İzmir'de Alperen Ocakları Ege Bölge toplantısını gerçekleştirdi.

Alperen Ocakları Eğitim Kültür Ve Dayanışma Vakfı, 13.11.2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2. Gençlik Kurultayından sonra çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ALPEREN OCAKLARI EGE BÖLGE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkan Av. Samet Bağcı göreve geldiği ilk gün "ayak basmadık yer bırakmayacağız" sözünü yere düşürmeyerek Türkiye'nin dört bir yanına "zaferle değil seferle yükümlüyüz" şiarıyla yönetimi ile birlikte yollara revan oluyor. Bu minvalde ilk programını Yozgat Bozuk Üniversitesinde yüzlerce gençle buluşan Bağcı, akabinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Yüksekova, Hakkari ve Van Programlarını icra ettikten sonra bugünde İzmir'de Alperen Ocakları Ege Bölge toplantısını gerçekleştirdi.

PROGRAMLARA YENİLERE EKLENECEK

Programa Ege Bölgesindeki il başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçe başkanları katıldı. Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş, Samsun, Hatay ve Erzurum ile devam edecek programlara yenilerinin de ekleneceği öğrenildi.