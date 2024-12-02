Alman lider Scholz Ukrayna'da: Kiev'e 650 milyon Euro'luk yeni yardım paketi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kiev ziyaretinde Ukrayna'ya 650 milyon euro değerinde yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağını bildirdi. Yardım paketinin IRIS-T hava savunma sistemleri, Leopard 1 tankları ve SİHA'ları içereceği belirtildi.

ALMAN LİDER UKRAYNA'DA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna'ya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'i ziyaret eden Scholz Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi açıklayacağını bildirdi.

ALMANYA'DAN KİEV'E 650 MİLYON EURO'LUK YENİ YARDIM PAKETİ

Almanya Başbakanı Scholz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Almanya, Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir. Zelenskiy ile yapacağım görüşmede, Aralık ayında teslim edilecek olan 650 milyon euro değerindeki askeri teçhizatı da açıklayacağım" ifadelerini kullandı. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, açıklanan yardım paketinin IRIS-T hava savunma sistemleri, Leopard 1 tankları ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) içerdiğini aktardı.

Öte yandan Olaf Scholz'un elindeki gri çanta dikkat çekti. Scholz'un Ukrayna ziyareti boyunca çantayı hiç bırakmadığı görüldü.