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Alman lider Scholz Ukrayna'da: Kiev'e 650 milyon Euro'luk yeni yardım paketi

Alman lider Scholz Ukrayna'da: Kiev'e 650 milyon Euro'luk yeni yardım paketi
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Scholz, Ukrayna'ya 650 milyon euro değerinde yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağını söylerken, yardım paketinin IRIS-T hava savunma sistemleri, Leopard 1 tankları ve SİHA'ları içereceği belirtildi. Scholz'un ziyaret boyunca taşıdığı gri çantayı hiç bırakmaması dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kiev ziyaretinde Ukrayna'ya 650 milyon euro değerinde yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağını bildirdi. Yardım paketinin IRIS-T hava savunma sistemleri, Leopard 1 tankları ve SİHA'ları içereceği belirtildi.

ALMAN LİDER UKRAYNA'DA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna'ya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'i ziyaret eden Scholz Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi açıklayacağını bildirdi.

Alman lider Scholz Ukrayna'da: Kiev'e 650 milyon Euro'luk yeni yardım paketi

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Almanya Başbakanı Scholz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Almanya, Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir. Zelenskiy ile yapacağım görüşmede, Aralık ayında teslim edilecek olan 650 milyon euro değerindeki askeri teçhizatı da açıklayacağım" ifadelerini kullandı. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, açıklanan yardım paketinin IRIS-T hava savunma sistemleri, Leopard 1 tankları ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) içerdiğini aktardı.

Öte yandan Olaf Scholz'un elindeki gri çanta dikkat çekti. Scholz'un Ukrayna ziyareti boyunca çantayı hiç bırakmadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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