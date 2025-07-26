Almanya, Fransa ve İngiltere Liderlerinden Orta Doğu için Ortak Yol Haritası

Almanya, Fransa ve İngiltere Liderlerinden Orta Doğu için Ortak Yol Haritası
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele almak üzere yapacakları koordinasyon hakkında bilgi verdiler. Üç lider, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için İsrail'e kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu ve ateşkes vurgusu yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin izleyecekleri ortak yol haritasını belirlediklerini, önümüzdeki günlerde koordineli bir şekilde bu adımların atılacağını ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştüğünü belirtti. Başbakan Merz, "Ayrıntılı telefon görüşmemizde Orta Doğu politikamızdaki rotamızı koordine ettik. Emmanuel Macron ve Keir Starmer ile büyük bir mutabakat sağladık. Önümüzdeki günlerde çok sıkı bir koordinasyon içinde sonraki adımları atacağız" ifadelerini kullandı. Merz, atılacak adımlara ilişkin detay vermedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Büyük krizler karşısında ortaklarımızla koordinasyon sağlıyoruz. Almanya Başbakanı ve İngiltere Başbakanı ile Gazze, İran ve Ukrayna'daki durumu görüştüm. Hep birlikte birlik, beraberlik, istikrar ve sorumlulukla barış ve güvenliği ilerletme kararlılığındayız" ifadelerini kullandı.

Liderlerin dünkü görüşmesi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer dün yaptıkları ortak açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması için İsrail'e tüm kısıtlamaları kaldırma çağrısında bulunmuştu. Liderler Gazze'deki savaşın bitme zamanının geldiğini vurgulayarak tüm tarafları acil bir ateşkesle çatışmalara son vermeye çağırmıştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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