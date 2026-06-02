Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarıyla bölgede artan gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunarak, "Alman hükümeti ülkenin güneyinde son zamanlarda şiddetin tırmanmasını büyük bir endişe ile izliyor. İsrail, Nisan ayında varılan ateşkesi sürdürmeli, Lübnan'ın güneyindeki sivil halkı korumalı" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve seçildikten sonra ilk kez Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ı başkent Berlin'de ağırladı. Merz ve Magyar, Başbakanlıktaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Merz, konuğu Magyar'ı seçim başarısından dolayı tebrik ederek başladığı konuşmasında, "Bu, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Macaristan tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve birçok Macar için büyük umut kaynağıdır. Macaristan'da demokrasi ve hukukun üstünlüğü yeniden güçlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Macaristan'dan AB'nin Ukrayna politikasına destek vermesini istedi

Almanya Başbakanı Merz, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, "Avrupa'nın özgürlüğü ve birliğinin bir kez daha tehlike altında olduğu bir dönemdeyiz. Rusya'nın NATO'ya yönelik tehdidi ve Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş hepimizi bir şekilde zorluyor. Burada birbirimize sıkı sıkıya kenetlenmemiz önemlidir. Macaristan yeniden Avrupa'nın yanında yer alırsa bu hepimizi güçlendirir, özgürlük ve barış davasını güçlendirir. Macaristan'ın bu yolu izlemesinden memnuniyet duyarız. Buna, Ukrayna'ya yönelik Avrupa politikası da dahildir" dedi.

Almanya'dan İsrail'e "Lübnan'da ateşkese uy" çağrısı

Başbakan Merz, basın toplantısında İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik artan saldırılarına ilişkin yöneltilen bir soruya, "Federal hükümet, ülkenin güneyinde son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarının tırmanışını büyük bir endişe ile izliyor. Federal hükümet İsrail'i Nisan ayında mutabık kalınan ateşkese uymaya ve Lübnan'ın güneyindeki sivil halkı korumaya çağırmaktadır. İsrail ve Lübnan'ı başlattıkları doğrudan görüşmelere devam etmeye çağırıyoruz" cevabını verdi. Merz, "ABD Başkanı Donald Trump ve İran yönetiminin yürüttüğü müzakerelerde bir ilerleme sağlanabilmesi için tam da şu anda buna ihtiyaç vardır. Bölgede gerginliğin azalmasına ve ateşkesin yeniden sağlanmasına katkıda bulunmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" dedi. Merz, "Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılarını derhal durdurmalı ve silahlarını bırakmalıdır" ifadelerini de kullandı.

Magyar'dan "AB ile uzlaşı içinde çalışma" mesajı

Macaristan Başbakanı Peter Magyar ise kendisinin iktidara geldiği seçim sonuçlarına dikkat çekerek ülkesinin Avrupa'nın bir ortağı olacağını ifade etti. Magyar, "Avrupa Birliği'nde bir karar alındığında bu karara uymak ve uygulamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız" diye konuştu. Magyar, önümüzdeki hafta başında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşebileceğini de duyurdu.

Macaristan'dan Ukrayna'ya destekte ön şart

Ukrayna'daki Macar azınlığının haklarına ilişkin görüşmeleri hatırlatan Magyar, "Şu anda Ukrayna ile Macaristan arasında teknik müzakereler yürütüldüğünü teyit edebilirim. Bu müzakereler Ukrayna'daki Macar azınlıkların dil, kültür ve imaj haklarıyla ilgilidir. Şu anda bu müzakereler çok olumlu bir şekilde ilerliyor. Bu hafta bu teknik düzeydeki müzakereleri tamamlayabileceğimizi umuyoruz. Zelenskiy ile umarım temel insan hakları konusunda anlaşabiliriz. Ukrayna ile on yıldır biraz zorlu olan bu konuyu çözüme kavuşturabileceğimiz konusunda çok iyimserim. Yeni bir sayfa açmaya hazırım. Umarım çok yakında bir sonuca varacağız. O zaman Macaristan-Ukrayna ilişkilerinde yeni bir sayfa açabiliriz. Bu Avrupa'nın da menfaatine olacaktır" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Sulyok, Orban'ın kuklasıdır"

Peter Magyar'a basın toplantısında çağrılara rağmen istifa etmeyi reddeden Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un görevden alınması için gerekli yasal adımların atılacağına yönelik sözleri de soruldu. Magyar, "Cumhurbaşkanı Sulyok aslında Viktor Orban'ın bir kuklasıdır. Macar ulusunun birliğini temsil etmesi ve Macaristan'ın demokratik işleyişini kontrol etmesi gerekirdi, o bu görevleri yerine getirmedi. Eğer anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşırsak o zaman Macar demokrasisini ve hukuk mücadelesini yok eden kuklaları ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Macaristan'da seçimin galibi Peter Magyar Nisan ayında yaptığı açıklamada, Başbakan Viktor Orban'ın Fidesz partisi tarafından desteklenen Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve üst düzey yargıçların 31 Mayıs'a kadar istifa etmelerini istemiş, aksi halde görevden alınma riskiyle karşı karşıya kalacaklarını belirtmişti. Sulyok ise istifa etmeyi reddetmişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı