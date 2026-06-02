İçişleri Bakanı Çiftçi, Kur'an-ı Kerim okudu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’un Fethi’nin yıldönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Camii Haziresi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret etti. Ziyarette büyük devlet adamı ve komutan Fatih Sultan Mehmet, dualarla ve özlemle yâd edildi.

Bakan Çiftçi, Kur'an-ı Kerim okuyarak fethin aziz şehitleri ve Fatih Sultan Mehmet için dua etti. Vatandaşların ve devlet erkânının da katıldığı program, manevi atmosferde gerçekleşen anma dualarının ardından sona erdi.

