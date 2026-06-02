Bonservisi sudan ucuz! Trabzonspor, Cabral'ı kadrosuna kattı

Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, transferde mutlu sona ulaştı.

CABRAL, TRABZONSPOR'DA

A Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor, bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Sidny Cabral transferini bitirdi. Bordo-mavililerin Benfica'nın 23 yaşındaki sağ beki için Portekiz kulübüyle yaptığı yazışmaları olumlu olarak tamamladı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Haberde, Trabzonspor'un bu transfer için Benfica'ya 6 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödeyeceği ve Cabral ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA

Karadeniz devinin, ülkesi Yeşil Burun Adaları ile Dünya Kupası'na gitmeden önce Cabral'ı çarşamba günü saat 13.00 sularında İstanbul’a getireceği ve resmi imzayı attıracağı vurgulandı.