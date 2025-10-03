Haberler

Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis'in yeni yasama yılı açılışı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Haberler.com canlı yayınında ses getiren fotoğraf karesinin perde arkasını anlatan Babacan...

Meclis'in yeni yasama yılı için yapılan resepsiyon devletin zirvesini buluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda AK Parti ile yollarını ayıran iki isimle uzun bir sürenin ardından bir araya geldi.

FOTOĞRAF GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Bu isimler de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dı. Babacan'ın Erdoğan ile verdiği fotoğraf kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

HABERLER.COM'A PERDE ARKASINI ANLATTI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haberler.com stüdyosundaki canlı yayında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın konuyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

Babacan "Meclis'in yeni yasama yılı açılışı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiniz. O fotoğraf karesini sormak istiyorum. Bizlere görüşmenin perde arkasını anlatır mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi;

