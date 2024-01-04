Alanya Belediyesi 2023 yılında 84 bin kişiye yardım eli uzattı

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Alanya'da kuzeyden güneye, doğudan batıya 7'den 77'ye ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara yardım eli uzattı. 2023 yılında 52 Milyon TL'lik yapılan sosyal yardım hizmetinden 84 bin kişi faydalandı. Sosyal yardımların artarak devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Yücel, "2024 yılında 68 Milyon TL'lik Sosyal Yardım İşleri bütçemizle dar gelirli vatandaşlarımızın her daim yanında olacağız" dedi.

Alanya halkına daha iyi hizmet verebilmek adına bünyesinde kreşten üniversite gençlik birimine, engelsiz koordinasyon merkezinden aile kadın destek merkezine, cenaze hizmetlerinden sağlık ocağı hizmetlerine kadar pek çok hizmet bulunduran Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2023 yılında yürüttüğü çalışmalar ve yaptığı faaliyetlerle 84 bin vatandaşa hizmet verdi. Yapılan yardım ve hizmetler halkın tüm kesiminden takdir topladı.

"52 milyon liralık bütçe ile hizmet verdi"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in Üretken ve Sosyal Belediyecilik vizyonuyla hizmet veren Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2023 yılında Alanya halkına 52 milyon liralık bütçe ile sosyal yardım çalışmaları yürüttü. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu bütçeyi bünyesindeki sosyal yardım hizmeti, engelli hizmetleri, yaşlı hizmetleri, kadın ve aile hizmetleri, gençlik hizmetleri, sağlık hizmetleri ve cenaze hizmetleri birimleri bünyesindeki 27 alt hizmet dalı ile vatandaşlara doğrudan veya dolaylı yollarla ulaştırdı.

"6 milyon 200 bin lira nakdi yardım yapıldı"

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinin 6 milyon 200 bin lirasını Nakdi ve Ayni, Barınma/Tadilat, Dayanışma ve Kardeşlik Kartı, Ramazan Yardımları, İftar ve İkram Çeşmesi için kullandı. Yıl içerisinde ihtiyaç sahibi 8 bin 583 vatandaş ve aileye taziye paketi, gıda paketi, otobüs bileti, sünnet yardımı, nakdi yardım, barınma yardımı, tıbbi yardım, Dayanışma ve Kardeşlik Kartı hizmeti sağlandı.

"Dayanışma ve kardeşlik kartı ile yıl boyunca destek olundu"

İhtiyaç sahipleri için Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin önerisi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in direktifleriyle başlatılan Dayanışma ve Kardeşlik Kartı ile de Alanya'daki ihtiyaç sahiplerine yılın 12 ayı boyunca destek olundu. Yıl boyunca 360 aile Dayanışma ve Kardeşlik Kartı'ndan faydalandırıldı.

"Gönül pınarı depremzedelere de umut oldu"

Vatandaşların bağışlarıyla hizmet veren Gönül Pınarı Mağazası ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etki oluşturan 6 Şubat depreminde depremzedelere de umut oldu. Alanya halkının fedakar davranışlarıyla Gönül Pınarı Mağazası hizmeti ile Alanyalı ihtiyaç sahiplerine ek olarak içerisinde giyecek kıyafetin yanı sıra battaniye, çocuk bezi, gıda, su ve pek çok ihtiyaç malzemesinden oluşan 181 yardım TIR'ı da deprem bölgesine gönderildi. TIR'lar vasıtası ile 705 bin 655 parça ihtiyaç malzemesi bölgeye ulaştırıldı. 7 bin Alanyalı ihtiyaç sahibi ve Alanya'ya gelen 74 bin depremzedeye de 475 bin 783 parça kıyafet ve oyuncak yardımı sağlandı. Başkan Yücel, bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Alanya halkına, hayırseverlere, turizmcilere ve tüm kamu kurum kuruşlarına teşekkürlerini sundu.

"Deprem bölgesine 150 konteyner ev gönderildi"

6 Şubat depreminde hasar gören 10 ilde yaraları sarmak, zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren vatandaşlara merhem olmak adına sosyal destekler sağlandı. Hem Alanya Belediyesi'nin hem de hayırseverlerin desteği ile 150 adet konteyner ev gönderildi. Bu konteynerlerin 67'si Hatay, 53'ü Kahramanmaraş, 30'u da Osmaniye'de depremzedelere sıcak yuva oldu. Alanya'ya gelen vatandaşların Afet Koordinasyon Merkezi ile işbirliğinde temel ihtiyaçları ve kıyafet eksikleri tamamlandı.

"4 bin 500 haneye ramazan yardım kolisi"

Mübarek Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına bereket getirmek amacıyla gerçekleştirilen Ramazan Yardım Kolisi hizmeti ile 2023 yılında 4 bin 500 haneye yardım yapıldı. İçerisinde temel tüketim malzemelerinden un, makarna, yağ, salça, nohut, bulgur, fasulye, mercimek gibi çeşitli ürünlerin yer aldığı paketler, ihtiyaç sahiplerine gizlilik esasıyla titizlikle ulaştırıldı. Ayrıca Ramazan ayı boyunca her gün ücretsiz iftar sofraları kuruldu.

"Öğrencilere 2 milyon 339 bin lira eğitim desteği verildi"

İkametgahı Alanya'da bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk kez üniversite kazanan çocuklarına da eğitim yardımı sağlandı. 2023 yılı boyunca 2 yıllık ve 4 yıllık olmak üzere üniversite eğitimi alan toplam 834 öğrenciye eğitim yardımı verildi. İki dönem olarak yapılan yardımların toplam miktarı ise 2 milyon 339 bin lira oldu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kestel Yerleşkesi içerisinde oluşturulan Gençlik Hizmetleri Birimi ile de Alanya'ya okumaya gelen öğrencilere pek çok kültürel aktivitenin yanında ücretsiz ring, çamaşır yıkama, proje üretme merkezi ve proje desteği hizmeti veriliyor.

"2024'te sosyal yardım bütçesi 68 milyon oldu"

2024 yılında da faaliyetlerini hız kesmeden sürdürecek olan Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün bütçesi ise 68 milyon olarak belirlendi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza doğumdan ölüme her süreçte destek oluyor, yaşam standartlarını yükseltmek adına durmadan çalışıyoruz. Projelerimiz ve faaliyetlerimiz ile herkese ulaşmaya, ihtiyacı olana yardım eli uzatmaya özen gösteriyoruz" dedi. - ANTALYA