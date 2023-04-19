Akşener: O masaya oturmam için, jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Sinop İskele Meydanı'nda halkla buluştu. Masaya döndüğü için kendisine yönelik eleştirileri hatırlatan Akşener, "Beni o masaya oturmam için, jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Sinop İskele Meydanı'nda halkla bir araya geldi. Meydandaki kalabalığa ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seslendi. Siyasi görüş ya da başka bir ayrım yapmadan çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yavaş, "Ayıran kendileri. Kendilerinden olmayan herkes hain, herkes terörist. Artık bu laflarını duymaktan bıktık. Bakın Millet İttifakı'ndan hiç kimse, 'Bize oylarını vermiyor' diye Cumhur İttifakı'na dahil hiç kimseye kötü bir şey söylemiyor. Cenabı Allah herkesi ayrı ayrı yaratmış. Herkes tek tip düşünecek olsaydı tek yaratılırdı. İnsanlar birbirlerinin görüşüne, seçimine saygı duyacak. Bu nedenle Millet İttifakı olarak hiçbir zaman oy vermeyenleri de kötülemediğimiz gibi düşman olarak da görmüyoruz. Çünkü karşımızda düşman yok. Cumhurbaşkanımızı seçtikten sonra o da sadece ve sadece görevi sürecince sizlere hizmet eden bir devlet memuru olacak" dedi.

"Masada öyle bir problem oldu. Sonra Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu, her ikisi de geldiler. Şahsıma dair bir talebim olmadığı ortaya çıkınca, her ikisini etkili, yetkili birer cumhurbaşkanı yardımcılığına getirdik. El birliği ile imzaladık. Bir televizyon programına gittim. Orada sordular; 'Siz o masaya nasıl oturdunuz? Diyorlar ki; Dış güçler oturttu.' Ben de dedim ki, 'Beni o masaya oturmam için, jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu. Kendisi, Beypazarı doğumlu bir Ankaralıdır. Şimdi bu iki belediye başkanıyla beraber hem bizler hem Sayın Kılıçdaroğlu, haram yemeden, sosyal devlet nedir ortaya koyarak, kayırmadan, adaleti sağlayarak, demokrasiyi sağlayarak ve hukukun üstünlüğünü sağlayarak, şu gençlerin gelecek hayallerini yeniden inşa ederek önce seçimi kazanacağız sonra da bu ucube sistemden el birliğiyle kurtulacağız."