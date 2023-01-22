Akşener'in sözlerine AK partili vekilden yanıt: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mi silah bıraktıracaksınız? Haddinizi bilin!

İYİ Parti lideri Meral Akşener dün partisinin Diyarbakır İl Kongresi'ne katıldı. Akşener burada yaptığı konuşmada, "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, sırtını da kalbini de o sağlam bize yaslamaksa biz varız. Çünkü biz konuşan Türkiye'den yanayız." dedi. Bu sözlere ise Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mi silah bıraktıracaksınız? Haddinizi bilin!" diyerek karşılık verdi.

İyi Parti Diyarbakır İl Kongresi dün gerçekleşti. Kongreye katılarak bir konuşma yapan Akşener, "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, sırtını da kalbini de o sağlam bize yaslamaksa biz varız. Çünkü biz konuşan Türkiye'den yanayız." dedi. Akşener'in bu sözleri tartışma yarattı.

"TSK'YA MI SİLAH BIRAKTIRACAKSINIZ?"

AK Partili Özalan, " Meral Akşener, Diyarbakır'da HDP'ye selam durdu ve 'Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız.' dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mi silah bıraktıracaksınız? Haddinizi bilin! Meral Akşener'in gerçek yüzünü herkes görsün." diyerek Akşener'e tepki gösterdi.

"ANCAK RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ"

Özalan sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaparak, "Diyarbakır'a giden Meral Akşener, PKK'ya bir teklifte bulunuyor! TSK'nın silah bırakmasını ancak rüyanızda görürsünüz." sözleri ile tepkilerini devam ettirdi.