Akşener'in İYİ Parti'ye gönderdiği yazıda 'İçişleri Eski Bakanı' detayı dikkat çekti

Yerel seçimlerin ardından genel başkanlık koltuğuna Müsavat Dervişoğlu'nun oturduğu İyi Parti'de sular bir türlü durulmuyor. Meral Akşener'in görevini bırakması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı "Sürpriz" görüşmeyle birlikte pek çok iddia ortaya atıldı. Parti içerisinden bu görüşmeye karşı yükselen seslerin ardından Akşener'in, İyi Parti'ye gönderdiği yazıda yer alan detay oldukça dikkat çekti.

"AKŞENER'İN FOTOĞRAFINI KALDIRARALIM" ÖNERİSİ BAŞINI YAKTI

Daha sonra ise İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Akşener- Erdoğan görüşmesine tepki göstererek "Genel merkezimizden ve odalardan Meral Akşener'in tüm fotoğraflarını kaldıralım" önerisi getirmişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ise Uz'un bu önerisinin ardından genel başkan Müsavat Dervişoğlu'nun, Parti Tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye istinaden, tedbirli olarak ve kesin ihraç talebiyle Rıdvan Uz'un Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

İHRAÇ HABERİNİ AKŞENER'İ ETİKETLEYEREK PAYLAŞTI

Olgun'un yaptığı paylaşımda eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de etiketlemesi dikkat çeken ayrıntı olarak yer aldı.

"İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI" İBARESİ AKILLARI KARIŞTIRDI

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partiye gönderdiği yazıyla genel merkez ve teşkilatlardaki fotoğraflarının indirilmesini istemişti. Ancak Akşener, gönderdiği dilekçede adını İYİ Parti Kurucular Kurusu Üyesi ve İçişleri Eski Bakanı olarak geçirdi. İYİ Parti Eski Genel Başkanı sıfatını ise kullanmadı. Akşener'in yazısındaki bu detaylar kafalarda yeni soru işaretlerine neden oldu.

Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına gönderdiği yazıda, şu ifadelere yer vermişti;

"12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz "beyefendi"nin, kurucu genel başkan olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın genel merkez, milletvekili, il ve ilçe teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım."