Akşener'in danışmanından 5'li Masa'nın toplantısına saatler kala kritik çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'yı terk etmesinin yankıları sürerken, yaşanan gelişme Ankara'da adeta deprem etkisi yarattı. Millet İttifakı'nın 5 ortağının bugün ortak aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklaması beklenirken, zirve öncesi Akşener'in danışmanı Baver Miroğlu'ndan kritik bir çağrı geldi. Miroğlu, "Krizler aşılmak için vardır. Masa fabrika ayarlarına geri dönmeli" ifadelerini kullandı.

6'lı Masa'nın cuma günü yapılan 12. toplantısı büyük bir krize sahne oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantıda liderlere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini aday olarak önerdiğini ancak 4 liderin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasında karar kıldıklarını gerekçe göstererek masadan ayrıldı.

İYİ PARTİ'NİN YENİ YOL HARİTASI MERAK KONUSU

Akşener'in seçimlere kısa bir süre kala 6'lı Masa'dan ayrılması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İYİ Parti'nin izleyeceği yeni yol haritası da büyük merak konusu oldu.

AKŞENER'İN DANIŞMANINDAN KRİTİK ÇAĞRI

Millet İttifakı'nın 5 liderinin bugün gerçekleşecek ve cumhurbaşkanı adayının resmen ilan edileceği toplantı öncesinde Meral Akşener'in danışmanı Baver Miroğlu'ndan ise önemli bir çağrı geldi.

Meral Akşener'in danışmanı Baver Miroğlu.

"MASA FABRİKA AYARLARINA GERİ DÖNMELİ"

Miroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Krizler aşılmak için vardır. Masa fabrika ayarlarına geri dönmeli" ifadelerini kullandı.

EKİM AYINDA PARTİYE KATILMIŞTI

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni ve inşaat mühendisi Baver Miroğlu ekim ayında İYİ Parti'ye katılmıştı.