Akşener'den Erdoğan'ı küplere bindirecek erken seçim çıkışı: Önümüzdeki 5 ayda seçilebileceğin herhangi bir tarih yok

Partisinin grup toplantısında erken seçim tartışmalarına değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Sen hiç kendini yorma, önümüzdeki 5 ayda seçilebileceğin herhangi bir tarih yok. İstediğin kadar uğraş. Sandıkta senin için emeklilikten başka seçenek yok" diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener'in konuşmasından satır başları şu şekilde; "Sayın Erdoğan ve beceriksiz yönetimine sandıkta elveda diyeceğimiz o kutlu güne bir hafta daha yaklaştık. Şunun şurasında seçimlere beş ay kaldı. İktidar seçimleri erkene almak için adeta çırpınmaya başladı. Seçimleri kazanabilecekleri ideal bir tarih anlayışına girdiler. İşi gücü bıraktılar bununla uğraşıyorlar.

"HAZİRAN AYI PEK BİR GÜZELDİ DE ŞİMDİ BİRDEN SICAK MI OLDU?"

Mikrofonu önünde bulan her AK Partili bir başka yorumda bulunuyor. Hatta en son güzelim Haziran ayına bile çamur atmaya kalkıştılar. Haziran çok sıcak oluyormuş, sınavlar varmış. 2018'de erken seçim kararı aldığınızda Haziran ayı pek bir güzeldi de şimdi birden sıcak mı oldu? 2018'de üniversite sınavlarının olduğu gün için seçim kararı aldığınızda öğrenciler umurunuzda değildi de bu sene mi aklınıza geldi? Haziran ayına çamur atmalarının elbette farklı sebebi var. Halının altına süpürdükleri pisliklerin Haziran ayına kadar ortaya çıkmasından korkuyorlar.

"SANDIKTA SENİN İÇİN EMEKLİLİKTEN BAŞKA SEÇENEK YOK"

Döviz kurlarını hazirana kadar tutamayız diye korkuyorlar. Nebati bakanın 'Enflasyonu düşürdük' yalanı Haziran'a kadar patlar diye korkuyorlar. Verdikleri zamlar hazirana kadar eriyip gidecek diye korkuyorlar. Çünkü kendileri de biliyor ki enflasyon canavarı açıkladığından daha hızlı büyüyor. Mızrak artık çuvala sığmıyor. Sayın Erdoğan sen hiç kendini yorma, önümüzdeki beş ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok. İstediğin kadar uğraş. Sandıkta senin için emeklilikten başka seçenek yok.

"MADEM YÜZDE 30 ZAM İMKANIN VARDI NEDEN ÖNCE YÜZDE 25 AÇIKLADIN?"

Bay Kriz sözde lütuflarını milletimizle paylaştı. Daha önce yüzde 25 olarak açıkladığı memur ve emekli zammını yüzde 30'a çıkarttı. Padişahımız, efendimiz lütfettiler. Niye en başında yapmadı kimse bilmiyor. Hangi hesaba dayandı onu da kimse bilmiyor. Sayın Erdoğan yersen siyaseti ile devlet yönetilmez. Öyle keyfine göre konuşamazsın. Öyle bahis oynar gibi milletin geleceği ile oynayamazsın. Madem yüzde 30 artış yapma imkanın vardı neden önce yüzde 25 açıkladın? Milletimize yoklama mı çektin, memura emekliye kupon mu yaptın? Biliyorum sen hesaptan kitaptan pek anlamazsın ama ben yine de sana bir hesap yapayım. 2022 yılında çalışanlar yüksek enflasyon nedeniyle ciddi bir refah kaybına uğradılar. 6 ayda bir enflasyon farkı verilmesi ise bu kaybı telafi etmeye yetmiyor. Hadi diyelim ki Tayyip Beyi Üzmeyen İstatistik Kurumu'nu ciddiye aldık. 2022 yılındaki refah kaybını telafi etmek için Ocak ayındaki memur ve emekli maaş artırımının yüzde 26 olması gerekiyordu. Bir de bunun üzerine 2023 yılında oluşacak enflasyonun en az yarısını koymamız gerekiyordu. Hesabı bu şekilde yaptığımızda memur ve emekliler için yapılacak artışın hiç olmazsa en az yüzde 55 olan asgari ücret artışı kadar olması gerekiyordu. Gördüğü rüyanın ve yaptığı hamasi konuşmaların aksine sayın Erdoğan esnafı, kamu işçisini, kadını, genci, çocuğu özellikle bu ucube sisteme geçtiğimizden beri her yıl enflasyon karşısında ezdiriyor. Zaten zar zor geçinen insanımızı her gün daha fazla sefalete mahkum ediyor. Artık çok az kaldı sayın Erdoğan, milletimizin çilesinin bitmesine emin ol çok az kaldı. İYİ Parti iktidarına çok ama çok az kaldı. Uzun ince bir yoldasın, gideceksin sandık gelince. Acınacak bir haldesin, gideceksin sandık gelince. Artık yolun sonun göründü, o sene bu sene.

"YÜZDE 30'LUK ARTIŞI BİLE ALAMAYACAKLAR"

Ülkemizin yaklaşık 1 milyon 500 bin öğrencimize hizmet eden, 400 bin öğretmenimiz için istihdam oluşturan ve aileleriyle birlikte 1 milyon 600 bin insanımızın geçimini sağlayan özel okullar ciddi bir mali krizle karşı karşıya. AK Parti iktidarı yüzünden hayatı atanamama kaygısıyla geçen birikimi saçma sapan politikalarla harcanan mesleği de inatla itibarsızlaştırılan öğretmenlerimiz bu sefer de yine iktidarın beceriksizliği yüzünden işsizliğe mahkum edildi. İşsiz kalmasalar bile zaten hali hazırdaki uygulamada 2014 yılında iktidar eliyle çıkarılan bir yasa nedeniyle devlet okullarında görev yapan meslektaşlarına göre oldukça düşük ücretlerle çalışıyorlar. Özel okullarda çalışan öğretmenlerimiz eşit işe eşit ücret ilkesinden bile maalesef yararlanamıyorlar. Yeni yılla birlikte özel okul ücretlerine yüzde 65 zam yapılacağı öngörülüyor. Peki öğretmenlerimizin maaşları ne olacak? Yüzde 30'luk artışı bile alamayacaklar. 5 Ocak tarihinde yüce Meclisimize bir kanun teklifi verdik. Teklifimiz hayata geçerse devletin özel okul öğretmenlerinden aldığı SGK primi ve vergilerinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacak. Böylece özel okullardaki öğretmenlerimize de devlet okulları seviyesinde ücret ve sosyal yardımlar sağlanarak öğretmenlerimizin enflasyonun altında maaş almasının önüne geçilecek. Özel okullardaki KDV'nin de tamamen kaldırılmasını öneriyoruz. Kanun teklifimize başta AK Parti ve küçük ortağı olmak üzere tüm partilerin desteğini bekliyoruz.

YURT DIŞI HAMLESİ

AK Parti iktidarı sadece ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız için değil yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de sadece kendi çıkarlarını düşünerek hareket ediyor. Elini değdiği her yere bulaştırdığı yolsuzluğu, haksızlığı, hukuksuzluğu, diaspora siyasetine de bulaştırıyor. AK Parti iktidarı 20 yıl boyunca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hayatını bir nebze olsun rahatlatmak yerine Avrupa'da bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarına siyaseti sokmaya bir vazife bildi. Adeta parti bürolarına dönüştürdüler. Türkiye'deki kutuplaşma ve kamplaşma atmosferini aynen alıp Avrupa'ya taşıdılar. Bugün geldiğimiz noktada AK Parti'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için dişe dokunur hiçbir politikası yoktur. Çünkü AK Partinin nazarında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın AK Parti'nin siyasi hedefleri doğrultusunda kullanışlı oldukları sürece bir değerleri vardır. Yani AK Parti iktidarı için yurt dışında yaşayan insanlarımız koltuklarını korumak uğruna araçsallaştırılan bir siyasi istismar aracından başka bir şey değildir. Tam da bu nedenle İYİ Parti olarak yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerini Türkiye'deki meseleler ile aynı ölçüde ciddiye alıyoruz. Bu ciddiyetimizin bir göstergesi olarak da hem sizlere hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki dönemde milletimize sunacağımız seçim beyannamesinin haricinde yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik ayrı bir beyannamemiz daha olacak. Türk Dünyası Bakanlığı haricinde gerekli görüldüğü taktirde Yurt Dışı Türkler Bakanlığı'nın oluşturulmasını ya da mevcut bir bakanlığı bu bağlamda genişletilmesini sağlayacağız. AK Parti'nin son dört yılda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın elinden aldığı hakları geri vereceğiz.

DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ

Avrupa Birliği ile ilişkiler ülkemizin için her zaman tüm iktidarların sürdürdüğü stratejik bir devlet politikası oldu. Hatta AK Parti de iktidarının ilk yıllarında bu devlet politikasını sürdürmeye çalıştı. Ancak hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da çırak çıkmayı başardılar. Avrupa Birliği'ni memleketi parti devletine çevirme emellerinin üzerini örtecek bir süs perdesi yaptılar."