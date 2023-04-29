Akşener'den Bakan Bozdağ'ın "Şampanya ile kutlayacaklar" çıkışına yanıt: 5 vakit namaz kılan hacı bir kadınım

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın seçim akşamı için yapmış olduğu "Ya şampanya patlatıp kutlayanlar ya da alnını şükür için secdeye koyup rabbine hamdedenler olacak" şeklindeki çıkışına yanıt verdi. Akşener, "Bunu söyleyen ahmaklar da benim kim olduğumu bilirler, benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz. Böyle bir şey olmaz. Ben yedi yaşından beri, beş vakit namaz kılan hacı bir kadınım." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da seçim koordinasyon merkezinin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

"NAMAZ KILAN İNSAN ALKOLÜN TADINI BİLMEZ"

Akşener, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs akşamı için yapmış olduğu, "Ya şampanya patlatıp kutlayanlar ya da alnını şükür için secdeye koyup rabbine hamdedenler olacak" sözlerine de tepki gösterdi. İYİ Parti lideri, "Biz seçime gidiyoruz, savaşa değil. Sanki savaşa gidiyormuşuz gibi konuşuluyor. Ben yedi yaşından beri beş vakit namaz kılan hacı bir kadının. Yahu biz seçimi kazandığımızda şampanya ile kutlayacakmışız. Yahu namaz kılan bir insan alkolün tadını bilmez. Bunu söyleyen ahmaklar da benim kim olduğumu bilirler, benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz. Böyle bir şey olmaz. Ben iyi bir insan mıyım o önemli. Kul hakkına el uzatıyor muyum, o önemli. Ben harama el uzatıyor muyum o önemli." dedi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bilsinler ki Urfa, kimsenin tapulu malı değildir. Ben üç yıl boyunca, şehir şehir gezdim. Urfa'ya da geldim. Allah şahittir, partimi övmedim, başka partiyi yermedim. Sadece sizi dinledim. Şanlıurfa'da milletvekili çıkarmalıyız ki ben Başbakan olabileyim. Siyasetçi için seçmen velinimettir. Siz patronsunuz. Proje üreten, hizmet üreten siyasi partiler gelirler; sizin dertlerinize çare üretirler. Beğendiğinize oy verirsiniz. Ama uzun bir zamandır, Türkiye bunu yaşamıyor.

"ATATÜRK BARAJINI BİZ BİTİRECEĞİZ"

Siz, Hz. Adem kıssasına aykırı hareket ediyorsunuz. Ben geldim ki buraya, bana ne dendi biliyor musunuz? 'DEDAŞ bizi soyuyor, biz çiftçilere eziyet ediyor.' Benim görevim bunu iktidara iletmektir. Buradan bir çiftçi kardeşimizi, milletin küsüsüne getirdim. O kendi ağzından, çiftçinin durumunu anlattı. Biz pandemi döneminde ne öğrendik? Tarım gıda, beka sorunuymuş. Gıdanın olmadığı yerde bir ülkenin bekası ortadan kalkarmış. Peki Şanlıurfa tarım konusunda her türlü teşvikin yapılması gereken bir yer değil mi? Atatürk Barajı'nın bitirilip, çiftçinin tarlasının sulanmasının bir an evvel bitirilmesi gerekmez mi? Biz bitireceğiz. Türkiye'deki hırsızlığı, yolsuzluğu bitirerek bitireceğiz. Diyorlar ki size, 'Bunlar gelirse sosyal yardımlar bitecek.' Hadi oradan be, yalancı. O sosyal yardım denilen şey hakkınız, hakkınız sizin.

"EV KADINLARINA MAAŞI 60 YAŞINA ÇEKECEĞİZ"

Hepimizin vergileri ile oluşan, devletin aç kalan vatandaşını doyurduğu, açıkta kalan vatandaşının başına bir çatı koymak zorunda olduğu bir görevdir. Dolayısıyla Mansur Yavaş Ankara'da aday oldu. Dediler ki, 'Bütün sosyal yardımları bitirecek ve su saatlerini de PKK'lılar okuyacak.' Bunların hiçbiri olmadığı gibi, Mansur Bey elinde kolilerle yardım yapmak yerine, her eve Ankara Kart verdi, her ay 101 kilogram et almayı insanlara garanti etti. Öğrenci desteği yaptı, kitap yardımı yaptı. Doğal gaz paralarını ödedi. Düne göre çok daha fazla sosyal yardım yaptı. Şanlıurfalı kadınlara sesleniyorum. Ev kadınlarına maaş veriliyor. Biz onu 60 yaşına çekeceğiz. Çok daha rahat edeceksiniz.

"HER KÖE MÜHENDİS, VETERİNER, ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ"

Yani Şanlıurfa'da yaşayan her 100 gencin 12'si işsiz. Tarımda çalışıyormuş gibi olanlar hariç. Türkiye'yi doyuran bu şehrimizin destek olarak aldığı pay nedir? Türkiye'nin 81'incisi. Böyle bir durumda, fakirlikten kurtulmak mümkün mü? İş bulmak mümkün mü? Atanamamış öğretmeninden, KPSS mağduru gençlere kadar; eğer siz yandaş korursanız, o gençlerin umudu olmaz. Bir ay içinde 100 bin öğretmen atayacağız. Her köye; bir ziraat mühendisi, bir öğretmen, bir veteriner atayacağız…"