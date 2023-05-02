Akşener: 'Afyon'da PKK'lıyım, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine yönelik Pkk'lı söylemlerine dert bir dille karşılık vererek, " Afyon'da Pkk'lıyım, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm. ya arkadaşlar kafayı mı yediniz, her yerde adamlar farklı şeyleri söylüyorlar. Eğer ben Pkk'lı isem, benim dokunulmazlığım yok, beni tutuklayın ne işe yarıyorsunuz? Bir Pkk'lıya, bir haine nasıl tahammül ediyorsunuz? Derhal beni tutuklayın. PKK kanlı bir terör örgütüdür, onunla mücadele de etmek herkesin boynunun borcudur. Etmeyen haindir, PKK ile barışmaya çalışan hainoğlu haindir" dedi.

14 Mayıs seçimleri çerçevesinde Akşener, Afyonkarahisar'da miting gerçekleştirdi. Akşener mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile katıldı. Mitingde vatandaşlara seslenmek için kürsüye çıkan Akşener, önce güvenlik nedeniyle miting alanı yakınına kurulan bariyerlerin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine emniyet güçleri ve partililer bariyerleri kaldırarak miting alanı dışında kalanların içeri alınması istedi. Birkaç dakika sonra bariyerlerin açılmasının ardından Akşener, emniyet mensuplarına "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti.

Bariyerlerin kaldırılmasının ardından konuşmasına başlayan Akşener, yaklaşan 14 Mayıs seçimlerine değindi. Seçime değil de, savaşa gidilir gibi bir atmosfer oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Akşener, "Seçim seçmen için bayramdır. Seçim siyasetçinin, milletin tartısında tartıldığı ve milletinin karşısında hazır ol da durup kedisini ve partini anlatıp, milletinin ve seçmenini dinlediği, bu dertlere çözüm ürettiği ve bu çözümler üzerinden nasıl hizmet yapacağını anlattığı ve gerçekten tartıldığı, milleti tartısına çıktığı bir demokrasi şölenidir. Yahu biz sanki seçime değil savaşa gidiyoruz. Allah Allah nidaları ile bize savaş açıldı. Biri çıkıp diyor ki 14 Mayıs ta seçimde bunlar kazanırlarsa bu bir darbedir. Bu çok ayıp bir şey ki millet iradesine darbe demek kadar ahlaksız bir söz olamaz. Tahur Demokrasi şudur, millet isterse birilerini seçer muhterem 21 yıl bu millet seçini seçti, bizde sana 'amenna' deyip milletin bu kararına uyduk. Çünkü millet bir karara verir, bu atla deve bir karar değil. Derki seni biz muhalefet olacaksın, seni de iktidar ettik. Ama yetkiye, güze, hırsızlığa ve haksızlığa doymadınız onun içinde milletin iradesinden kaçıyorsunuz" dedi.

"Derhal beni tutuklayın ne işe yarıyorsunuz"

Kendisine yapılan 'PKK'lı' söylemlerine sert bir dille yanıt veren ve ağır sözlerle kendisini savunan Akşener, "Ben ne şanssız insanım, bu ülkenin en uzun sınır dışı harekatının altında imzası olan tek İçişleri Bakanıyım, PKK ile yapılan mücadelede o imzayı atan benim, Afyon'da PKK'lıyım, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm. ya arkadaşlar kafayı mı yediniz, her yerde adamlar farklı şeyleri söylüyorlar. Eğer ben PKK'lı isem, benim dokunulmazlığım yok. Derhal beni tutuklayın ne işe yarıyorsunuz? Bir PKK'lıya, bir haine nasıl tahammül ediyorsunuz? Derhal beni tutuklayın. PKK kanlı bir terör örgütüdür, onunla mücadele de etmek herkesin boynunun borcudur. Etmeyen haindir, PKK ile barışmaya çalışan hainoğlu haindir."

"Bana laf eden sizin sağ elinizde Hizbullah var sizin, Okan'ın katilleri ile berabersiniz siz kime laf ediyorsunuz?"

Konuşmasında Cumhur İttifakı'na Gaffar Okan ve Sinan Ateş cinayetleri üzerinden de yüklenen Akşener, ittifakn Hizbullah ile yan yana olduğunu iddia etti. Akşener, "Gaffar Okan, Hendekli bir hemşehrim aynı zamanda benim meslektaşım ve İçişleri Bakanlım dönemim de emniyet müdürü. Okan Hizbullah tarafından şehit ediliyor, nerede? Dityarbakır'da. Bana laf eden çakallar sizin bir eliniz de, sağ elinizde Hizbullah var sizin, Okan'ın katilleri ile berabersiniz siz kime laf ediyorsunuz?

Sinan Ateş, başkentin orta yerinde katledil. Azmettiriciler ve katiler belli. Ey Recep bey sen bu ülkeni tek adamısın, asıl oluyordu e katili ne de azmettiricisini buldun. Dayan oğlum dayan iki hafta kaldı. Azmettiricisini de, katilini de bulup ensesinden tutup hesap sorulacak.

"Ya böyle bir şey olabilir mi? İnanmış, imanı olan bir insan bunları akıl edebilir mi"

Cumhur İttifakı'nın LGBT'liler üzerinden Millet İttifakı ve kendisine yönelik yaptığı eleştirilere de değinen Akşener, söylemlerin akıl almaz olduğunu ifade etti. Söylemlere inanamadığını kaydeden Akşener, "Biz bir seçime gidiyoruz, savaşa değil. Projelerimizi anlatıp sizin karşınıza geçip kalbinizi kazanıp seçime gidiyoruz. Bugün konuşulanlara bakıp kafayı yemiş bir grup tarafından yönetildiğimiz ortaya çıktı. Aman ha aman ne olur bu arkadaşları emekli edelim. Biri çıktı dedi ki, ya nasıl bir şey adam tuhaf evliliklere kafa takmış diyor ki 'bunlar kazanırsa erkek erkeğe evlilik normal olacakmış.' ya onca problem arasında hangi akıl erkek ile erkeği evliliğin serbest kalacağını düşünür anlayabilmiş değilim. Daha da ileri gitti bu fantezi diyor ki 'erkek ile hayvan evliliği de serbest kalacakmış.' ya böyle bir şey olabilir mi? İnanmış, imanı olan bir insan bunları akıl edebilir mi?" diye konuştu.

"Emeklilere ve emekçilere Temmuz'da en az yüzde 50 zam yapacağız"

Konuşmasında daha sonra seçim vaatlerini sıralayan Akşener, seçilmeleri halinde çalışan ve emeklilere yapacakları zam oranını da açıkladı. Akşener, "Ocak ayında emekliler ve emekçilere yüzde 55 zam yapılmasını istedim fakat olmadı. Bir çalışma yaptık ve emeklilere ve emekçilere Temmuz'da en az yüzde 50 zam yapacağız, Türkiye'nin parası var yeter ki çalınmasın ve israf yapılmasın. Emekli maaşı alan arkadaşlar Kurban Bayramı var önümüzde, biz seçimi kazandığımız andan itibaren ilk aydan itibaren gidip hesaplarınızda hemen 15 bin TL bulacaksınız. Esnafların aldıkları kredileri yenide yapılandıracağız. Biz kadınlar ve gençlerin mağduriyetlerini gidereceğiz" dedi.

Akşener konuşmasından ardından Mansur Yavaş ve milletvekili adayları ile mitinge katılanları selamlayıp ardından kentten ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR