Akdağ; Birlik ve beraberliğimiz pekişecek

Eski Sağlık Bakanı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde memleketi Erzurum'da oyunu kullandı. Sandığın demokrasiler için vazgeçilmez olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da adeta şölen havası içinde geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Recep Akdağ, "Vatandaşlarımız birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir tavırlar sandıklarda oylarını kullanmaktadır."

Eski Sağlık Bakanı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde memleketi Erzurum'da oyunu kullandı.

Sandığın demokrasiler için vazgeçilmez olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da adeta şölen havası içinde geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Recep Akdağ, "Vatandaşlarımız birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir tavırlar sandıklarda oylarını kullanmaktadır. Fikri ve tercihi ne olursa olsun sandığa gelen halkımıza teşekkür ediyoruz. Burada önemli olan katılımı yükseltmek ve vatandaşlık sorumluluğumuzu yerine tam olarak getirmektir. Türk demokrasisi önemli bir sınavı yine halkımızın desteği ve teveccühü ile başarıyla tamamlayacaktır. Biz buna her zaman inanıyoruz. Ülkemiz ilk kez böyle bir deneyim yaşamaktadır. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Son söz sandığın ve Aziz Milletimizin olacaktır" dedi. - ERZURUM