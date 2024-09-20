Üye Girişi
Haberler

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci deprem yardımlarını kendi ofisine götürmesiyle gündemde

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci deprem yardımlarını kendi ofisine götürmesiyle gündemde
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci'nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde vatandaşların depremzedeler için gönderdiği yardımları "fabrikasına götürdüğü" bildirildi. Özkeçeci ise bu konudaki haberleri yalanladı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci'nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde vatandaşların depremzedeler için gönderdiği yardımları "fabrikasına götürdüğü" bildirildi.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci deprem yardımlarını kendi ofisine götürmesiyle gündemde. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep büyük bir yıkım yaşadı. Ülkenin dört bir yanında yardım seferberliği başladı.

Vatandaşlar, topladıkları yardımları deprem bölgesine gönderdi fakat Gaziantep'e gönderilen jeneratör, elektrikli ısıtıcı ve cep telefonu şarjı gibi birçok yardım malzemesinin, o dönemde AK Parti Gaziantep İl Başkanı olan Mehmet Eyup Özkeçeci'nin "Ünal Sentetik Dokuma" isimli fabrikasına götürüldüğü gün yüzüne çıktı.

HABERLER.COM KONUYU ARAŞTIRDI

BirGün gazetesinin haberine göre, depremin ardından İl Başkanlığı görevinden ayrılan ve Gaziantep Milletvekili olarak Meclis'e giren AK Partili Özkeçeci, konuya ilişkin "Evet, yardımları fabrikamıza götürdük. Sivil vatandaşların yardımları hepsi. O dönemde herkes yardımları depolamak için hanesini açtı. Bizim fuar merkezimiz yardımla doldu sonra biz de hanemizi (fabrikamızı) açtık. Artık bir tane yardım yok hepsini ihtiyaç sahiplerine gönderdik" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci'nin TBMM'deki ofisinden haberler.com'a özel yapılan açıklamada ise kendisinin bu konuda konuşmak istemediği, iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ TEPKİ GÖSTERDİ!

Şahinbey Belediye Meclisi'nin eski Meclis Üyesi CHP'li Uğur Kalkan ise, yaptığı açıklamada, "6 Şubat depreminde Gaziantep'in özellikle İslahiye ve Nurdağı ilçeleri büyük bir yıkım yaşadı. Oradaki bütün vatandaşlarımız ekmeğinden, suyuna, sobasından, diğer elektronik aletlerine ulaşımda zorluklar yaşadı. Vatandaşlar bu kadar zorluk ve sıkıntı yaşarken, Gaziantep'te bazı yerlerde depolar bulunurken yardım malzemelerinin döneminin AK Parti Gaziantep İl Başkanı'nın fabrikasında stoklanmasını doğru bulmuyorum. Nasıl ki il başkanıyken, milletvekiliyken ihale alması etik değilse; deprem yardımı malzemelerinin de fabrikasında stoklanması etik değildir." ifadelerini kullanarak konuyla ilgili yetkililerin elinde kayıt olup olmadığını ve bu malzemelerin dağıtılıp dağıtılmadığını sordu.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Politika

Kahramanmaraş Milletvekili Gaziantep AK Parti AK Parti Politika 3-sayfa Deprem

Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

 Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti

 Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü
500

Yorumlar (2)

Buğra Er:

Akp ve antep ıkısıde hıc sasırtmadı

3
2
yanıtYanıtla
Zaky:

Cemaat imami takip eder, ne olacakti..

0
2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Katyuşa Füzesi nedir, menzili ne kadardır, hangi ülkelerde var? Türk Escobar kimdir, öldü mü,neden öldü? YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını 75. bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Eylül Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? YALI ÇAPKINI 75. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 13. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 20 Eylül Cuma Yalı Çapkını 75. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Eylül Çankaya Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 21-22 Eylül Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });