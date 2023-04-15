AK Partili vekil adayı ziyaret ettiği esnafın iş yerinin camına bu notu yazdı

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Vehbi Koç, Yomra ilçesinde esnaf ziyareti yaparken "Seçimden sonra da bekleriz" diyen esnafın iş yeri camına keçeli kalemle "14.04.2023 Ben Vehbi Koç, Seçimden sonra tekrar geleceğim. Unutursam Lütfen Arayın" notunu yazarak vatandaştan kopmayacağının mesajını verdi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Vehbi Koç ilçe programları kapsamında gittiği Yomra'da esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek 14 Mayıs 2023 seçimleri için destek istedi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinin yalnızca bölgesel değil küresel manada büyük bir önem taşıdığını belirten Milletvekili Adayı Vehbi Koç "Her yüzyılda dünya üzerinde kartlar yeniden karılır ve yeni güç dengeleri oluşur. İşte bu yüzyılda da yerel güçten bölgesel güce geçiş yapan Türkiye'nin daha da güçlenerek küresel bir güç olma hedefini Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı' olarak belirledi. Yeni yüzyılda ülkemizi bir üst kategoriye taşıyabilmenin tek şartı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden devlet başkanı seçilerek TBMM'de iktidarı sağlamlaştıracak yeterli çoğunluğa ulaşmasıdır. Tüm gayretimiz, mücadelemiz; 20 yıldır verilen emeklerin heba olmaması içindir" dedi.

Yomra ilçe ziyaretinde vatandaşlarla güzel diyaloglar kuran Milletvekili Adayı Koç bir esnafın kendisine, "Vekil seçilince daha hiç uğramıyorsunuz" deyince iş yerinin camına keçeli kalemle, "14.04.2023 Ben Vehbi Koç, Seçimden sonra tekrar geleceğim. Unutursam Lütfen Arayın" yazarak, telefon numarasını da altına ekledi. Milletvekili Adayı Koç bir kaç dükkanın ofis camına da aynı kelimeyi yazarak çevresindekilerden takdir topladı. - TRABZON