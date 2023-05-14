AK Partili Turan: "Türkiye kazanacak"

ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için oyunu Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulu'nda 1014 nolu sandıkta kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, babası Sadettin Turan, annesi Sebahat Turan, eşi Kevser Turan ve oğlu Ali Asaf Turan ile birlikte Lapseki'de Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulu'na geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan 1014 nolu sandıkta oyunu oğlu Ali Asaf Turan ile birlikte kullandı. Oy kullanma işlemi sırasında Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Lapseki ilçe Başkanı Namık Ergin ve partililer hazır bulundu.

Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün Türkiye'miz, demokrasimiz için tarihi bir gün, sakin, yoğun, güzel, emniyet içerisinde bir kampanyayı geride bıraktık. Aday olmadığımız halde İl Başkanımız başta tüm teşkilatımızla beraber 12 ilçemizi gezerek, adaymış gibi çalışmaya gayret ettik. Milletimizle buluıştuk. Türkiye demokrasisi çok badireler atlattı, çok engelleri aştı. Artık kendi tecrübesiyle, oturmuş sistemiyle çok örnek bir hale geldi. Açık, şeffaf her partinin temsilcisinin içerisinde olduğu, hatta uluslararası kuruluşlarının incelemesine tabi olan bir sistemi tüm dünya örnek olarak sundu. Sandıklarımızı gezdik. Her sandıkta, her partinin temsilcisi var. Memurlarımız, başkanlarımız var. Şeffaf, öngörülebilir, herkesin anladığı, görebildiği bir usulle oylar kullanıldı. Bu şeffaf tüm dünyanın izleyebildiği örnek demokratik sistemi, ben milletimizin ortak irfanında karşılık bulacağı kanaatindeyim. Tüm hemşerilerimizi oy kullanmaya davet ediyorum. Hangi partiye verirler, versinler. Ancak sandık emanettir. Her seçmenimiz, her hemşerimiz bu hakkını kullanmalarını öneriyorum. Oy kullanmayanın şikayet hakkı olmaz diye öngörüyorum. Göreceksiniz, Türkiye kazanacak. Öyle bir kazanılacak ki, hiç kimse kaybetmeyecek. Yarından itibaren başta deprem bölgemiz Türkiye'mizin inşaasına, büyütülmesine emek vermeye başlayacağız. Halkımız ne derse baş göz üstüne, yarından itibaren 85 milyonun kardeşliğini inşa etmek için tekrar bir mesaiye başlayacağız. Sonuçlar şimdiden Çanakkale'mize, Türkiye'mize hayırlı olsun" dedi.