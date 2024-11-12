AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz

Dün akşam İzmir'den gelen acı haber tüm Türkiye'yi kahretti. Topladığı hurdaların parasını almak için evden çıkan anne Melisa Sinem Akcan'ın beş çocuğu, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında can verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bugün TBMM'nin gündemine gelen acı olayla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıklamasında, "110 bin 705 lira bakanlığımız tarafından, kaymakamlık üzerinden de 9 bin lira civarında, elektrik desteği verilmiş, başka destekler verilmiş. Fakat şu var; aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Kimsenin çocuğunu zorla alma kastı yok" dedi.

"AİLE İÇİNDE BAŞKA PROBLEMLER VAR"

Zengin açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili hep çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum" diyen Zengin, "Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım, size izah edeyim. Ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum."

ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan, adliyeye sevk edildi.

AİLE SED PROGRAMINDAN YARARLANIYORMUŞ

İzmir'in Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun ailesinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Sosyal Ekonomik Destek (SED) programından yararlandığı ortaya çıktı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Akcan ailesi düzenli desteklerin yanı sıra, ilave desteklerle birlikte ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira destek ödemesi aldı. Bakanlık ekipleri, bu yıl içinde Akcan ailesinin evine 18 ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde, aileye uzmanlar tarafından verilen destek ve sağlanan gözlemin yanı sıra, kardeşlerin devlet himayesine alınması teklif edildi; ancak aile bunu kabul etmedi. Bu nedenle çocuklar, SED programı kapsamında ailelerinin yanında desteklenmeye devam edildi.