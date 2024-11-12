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AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İzmir Selçuk'ta bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş ile ilgili, "Siz dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Bütün bu problemlerin olmasının sebebi parasal sebepler mi? Değil, bunun altında başka sebepler var" açıklamasını yaptı.

Dün akşam İzmir'den gelen acı haber tüm Türkiye'yi kahretti. Topladığı hurdaların parasını almak için evden çıkan anne Melisa Sinem Akcan'ın beş çocuğu, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında can verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bugün TBMM'nin gündemine gelen acı olayla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıklamasında, "110 bin 705 lira bakanlığımız tarafından, kaymakamlık üzerinden de 9 bin lira civarında, elektrik desteği verilmiş, başka destekler verilmiş. Fakat şu var; aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Kimsenin çocuğunu zorla alma kastı yok" dedi.

"AİLE İÇİNDE BAŞKA PROBLEMLER VAR"

Zengin açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili hep çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum" diyen Zengin, "Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım, size izah edeyim. Ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum."

ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan, adliyeye sevk edildi.

AİLE SED PROGRAMINDAN YARARLANIYORMUŞ

İzmir'in Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun ailesinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Sosyal Ekonomik Destek (SED) programından yararlandığı ortaya çıktı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Akcan ailesi düzenli desteklerin yanı sıra, ilave desteklerle birlikte ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira destek ödemesi aldı. Bakanlık ekipleri, bu yıl içinde Akcan ailesinin evine 18 ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde, aileye uzmanlar tarafından verilen destek ve sağlanan gözlemin yanı sıra, kardeşlerin devlet himayesine alınması teklif edildi; ancak aile bunu kabul etmedi. Bu nedenle çocuklar, SED programı kapsamında ailelerinin yanında desteklenmeye devam edildi.

AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz

AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz

AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Sirat koprusunden gecerken bunlara oy verenlerin vay haline.vallahi billahi isiniz zor....

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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

herşey para değilde ne durum yok ise gariban çocuk mu baksın iş mi yspsin verdiğiniz bir kaç kuruş kime ne fayda saglar

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Neymiş ne yatıyormuş ?

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Haber YorumlarıM F cicek:

Sen çocuğunu 110 bin liraya 1 ay geçindir bakalım.parasal sorun olmasaydı kadın neden çocuklarını bırakmak zorunda kalsın.o bakmayacaksa kim bakacak.cocuga bakmak için nasıl bir destek almış.hala konuşuyorlar

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Haber YorumlarıNecati Çubukcu:

Sizi Allah ıma havale ediyorum

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Haber YorumlarıReşat:

Her şey para madem para değil bak reisine 25 yıl önce ki haline bak şimdiki haline bak,,adamlar saltanatı bırakmıyor,, ziyaret ayrı bir şey yaşadığı ortamdan çıkartıp destek çıkmak ayrı bir şey,,, bunları çıkartıp TOKİ'den bir ev verseydiniz sizin bir haftalık giyim paranız değil bile,,ondan sonra o çocuklara bir maaş baglansaydi böyle olmazdı

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Haber YorumlarıMehmet Ali Doğan:

Kadın beş çocuğunun geçimini sağlamak onlara imkan sunmak için çalışmaya çıkıp ölüypr. Sebeb tabiki para sayın bakan. Her kim bu milletin hakkını çalıp çırpıyorsa Allah bin belasını versin

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Haber YorumlarıEmre null:

İste serbest piyasa zulmünün sonuçları serbest piyasa gelir dağılımında adaletsizliğe neden oluyor oysa devletimiz en azindan kira yag pirinc et yogurt yumurta gibi ya da üç marketlerin fiyatlarini kendi bakanlığıca kendi asgari ücrete uygun bir şekilde belirlerse yine ekonomi büyüyecek yine hersey devam edecek hem de daha güzel sadece halkın fakir kesimiyle zengin kesiminin arasındaki makas buyumeyecek devlet fiyatlari asgari ücrete göre belirleyip hem fiyatlari hem asgari ücreti sabitlese hiçbir sorun kalmayacak çözümler çok ama içtenlikli halkçı bir lider lazım

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