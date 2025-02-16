Batman'da 514 CHP'li AK Parti'ye geçti, rozetleri Nasıroğlu taktı

Ak Parti Batman İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrası düzenlenen törende Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ( Ak Parti ) katılımlar gerçekleşti. CHP'den istifa eden 514 üye Ak Parti' ye geçti. Düzenlenen törende üyelere AK Parti rozeti takıldı.

AK PARTİ'YE GEÇENLERE ROZETLERİ NASIROĞLU TAKTI

Rozetleri takan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Türkiye'nin geleceği için ortak hedefler doğrultusunda hareket etmenin önemine dikkat çekti. AK Parti'ye geçen isimler, hizmet odaklı siyasetin içinde yer almak istediklerini belirterek mutluluk duyduklarını belirtti.

NASROĞLU: BİZİM DERDİMİZ MEMLEKETİMİZ

Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada tek gayelerinin memleket olduğunu söyledi. "Kardeşlerim bizim derdimiz memleketimiz." Diyen Nasıroğlu, şöyle konuştu:

"ARTIK BARIŞTAN YANA TAVIR KOYMAMIZ LAZIM"

"İnanıyorum ki buradaki her fert en az benim kadar benden daha fazla bu memleketi seviyor. Batman'ı seviyor. Doğduğu köyü ve toprağı seviyor. Türkiye'yi ve coğrafyayı seviyor. Bizim bu sevgiyi yaşatmamız lazım. Bunun için de üzerimize büyük vazifeler düşüyor. Bakın diyoruz ki, terörsüz Türkiye. Artık bizim barıştan yana bir tavır koymamız lazım. Acılarımızın bize ders olması lazım. Geçmişte yaşadıklarımızdan ders çıkarmalıyız. Biz de belli bir kuşak belki bazı sıkıntıları çekti ama bizden sonraki neslin aynı sıkıntıları yaşamasını istemiyoruz.

"KİMSEYE MİNNET ETMEYECEĞİZ"

Bunun için de sorumluluk almamız lazım. Bugün burada bu sorumluluğu alan zamanında kimsenin cesaret edemediği, siyasette gelip görev alan abilerimiz var. Ben onlara teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Şimdi de genç kardeşlerimiz bayrağı devralmış. İleriye, daha güzele, daha yeniye heyecanla koşturan bir gençlik var. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Ne diyoruz? Adında ak ışığında istikbal. Arkadaşlar istikbalimiz için bu fedakarlığı yapmamız lazım. Bizim çok çalışmamız lazım. Çok koşturmamız lazım. Bu bizim yapmakla mükellef olduğumuz bir iştir. Siyasetin temelinde bu vardır. Kimseye minnet etmeyeceğiz."

"MEMLEKETİ GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIZ"

Batman'ı güzel yarınlara taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Nasıroğlu, şöyle konuştu: "Biz bu memleketi güzelleştirmek ve bu memleketi ileriye taşımak için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Daha yaşanabilir bir memleket için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Birlikte çalışıp birlikte başaracağız. Hakikaten bütün ilçelerimiz, beldelerimiz ve merkezde bulunan arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Yeter mi? Yetmez. Bizim çok mesafe kat edip çok yol almamız lazım. Bıkmadan, usanmadan koşacağız, koşturacağız. İnsanlara dokunup yanlarında yer alacağız. Ama bunu yapabilmemiz için önce bizim birliğimizi, beraberliğimizi daha güçlü hale getirmemiz lazım."