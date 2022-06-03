AK Partili Korkmaz Karaca, lüks araç içinde fotoğraf paylaştı! Tepkiler gelince gönderiyi kaldırdı - Haberler

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti MKYK Üyesi Korkmaz Karaca'nın Twitter hesabından paylaştığı gönderi tepki aldı.

"İSTİKAMET KIZILCAHAMAM"

Paylaşımına cuma gününü tebrik ederek başlayan Karaca, AK Parti'nin Kızılcahamam'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 3 gün boyunca yapılacağı 30. İstişare toplantısı hakkında duyuru yaptı. Karaca, paylaşımına "İstikamet Kızılcahamam. AK Parti Genel Merkez 30. İstişare Kampı. 3 gün boyunca, Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve parti yönetimimiz ile bir arada olacağız. Allah hayırlı kararlar almayı nasip etsin." notunu düştü.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Karaca'nın paylaşımında lüks bir araç içinde poz vermesini eleştiren vatandaşlar, AK Parti MKYK üyesine tepki gösterdi. Karaca'ya gelen tepkilerden birkaçı şöyle oldu:

Cumhurbaşkanım, bu adamın bizim partimizde ne işi olabilir?

Sayın Karaca, cafcaflı laflar güzel ama bu poz, oturuş tarzı ve lüksü andıran araç, bugünün şartlarında verilecek bir poz değildir zaten Müslümana yaraşır hiç değil.

Korkmaz Karaca gibileri AK Parti üst kadrosunda görmek istemiyoruz! Bu ne aymazlık bu ne çirkin bir fotoğraf! Yazıklar olsun!

Böyle adamları AK Parti içinde görmek istemiyoruz.

Sayın Korkmaz Karaca bence siz o kampa gitmeden istifa edin bu poz bir AK Partiliye yakışmaz 20 yılık AK Partili olarak Söylüyorum.

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMI KALDIRDI

AK Partili Karaca, gelen tepkiler üzerine, eleştirilere sebep olan gönderisini sildi. Korkmaz, paylaşımını sildikten sonra herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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