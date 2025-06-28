AK Partili İnan: Bu millet sivil bir anayasa hak ediyor

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 'darbe anayasasını' oradan kaldıracaklarını belirtip, "İnşallah bu darbe anayasası utancından milletimizi ve gençlerimizi AK Parti olarak reisimizin iradesiyle ortadan kaldıracağız. Bu millet sivil bir anayasa hak ediyor" dedi.

AK Parti Konak İlçe Danışma Meclisi toplantısı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar'ın yanı sıra partililer katıldı. Mecliste konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 'darbe anayasasını' oradan kaldıracaklarını söyledi. İnan, "Bizden önce insanlar Türkiye'de 'Aleviyim' diyemezdi. 'Ben bir Kürt genciyim, Kürdüm' diyemezdi. 'Dindarım' diyemezdi, baş örtüsüyle üniversiteye girilemezdi. 2010 yılında ben İzmir'de üniversiteler başkanıyken başörtüsünden dolayı üniversitede derslere giren bizim teşkilat mensuplarımız mobinge uğruyordu. Şimdi başörtüsü ile memur olabilen, vali olabilen, vekil olabilen bir Türkiye var. Irkını, düşüncesini ve her türlü fikrini ifade edebilen bir Türkiye var. Bugün, 'Bana her konuda öteki muamelesi yapamazsın' denilen bir Türkiye var. İşte bu Türkiye 25 senede Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'sidir. AK Parti'nin getirdiği Türkiye'dir. 15 Temmuz gecesi nasıl Konak Meydanı'nda, İstanbul Boğazı'nda, 81 ilde meydanı darbecilere dar ettiysek, nasıl cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milli egemenliği perçinlediysek, nasıl sandığın üzerindeki, milletimiz üzerindeki vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak inşallah bu darbe anayasası utancından da milletimizi ve gençlerimizi AK Parti olarak reisimizin iradesiyle ortadan kaldıracağız. Bu millet sivil bir anayasa hak ediyor" dedi.

'HEDEF TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

'Terörsüz Türkiye' hedefine de değinen İnan, "Bölgemiz ateş altında. Vatandaşımız ise dört bir yanında çatışma olmasına rağmen dimdik şekilde duruyor. Durmakla da kalmıyor tüm dünyaya diplomasinin umudunu vadediyor. Bölgemizde füzeler kalkarken Türkiye'nin iç cephesinde dik durmasının tek bir sebebi o da liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletimiz müsterih olsun, İzmirli hemşerimiz, Konaklı hemşerilerimiz müsterih olsun bu ülkenin başında yiğit bir lider var, bu milletin başında kıdemli bir lider var. Bölgemiz ateş çemberindeyken güvenlik endişesi olmayışını cumhurbaşkanımızın engin tecrübesine ve hamlelerine borçluyuz. Cumhur İttifakı'nın iki önemli lideri; Terörsüz Türkiye hedefi ile neyi hedeflediklerini, niye gayret gösterdiklerini iyi biliyoruz. Bu hedefe ulaşıldığında ülkemizin ekonomi ve uluslararası ilişkiler noktasında şahlanış yaşanacak" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'DE BİR KAYIKÇI KAVGASI ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, ardından partisinin Işılay Saygın Konferans Salonu'ndaki Buca İlçe Danışma Meclisi toplantısına geçti. İnan buradaki konuşmasında, "CHP her cumhurbaşkanı adayını ikinci Atatürk olarak millete sunuyor. Sonrasında da her cumhurbaşkanı adaylarını partilerinden de kovdular. 2023 seçiminde de cumhurbaşkanı adayı olarak sundukları kişiyi ilk fırsatta kahkaha atarak, dil çıkartarak ilk kongrelerinde de indirirler. İnanın bugün Ortadoğu'daki savaş, kriz ve gerilim halinin 10 katı Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut. Aynı krizler var. Milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bu kriz halinden yoruldu ve milletimizin gündeminde özellikle İzmir'de yaşayan hemşerilerimizin gündeminde şaibeli, tartışmalı kurultayları, paraların balya balya saçıldığı kurultayların gündemi milletimizde yok. İzmirlinin, milletimizin gündeminde İzmirlilerin sorunları var. Bugün İzmir'de çöp toplayamayan, çöp toplatmak için seçilmiş kişilerin çöp topladığı durumları görüyoruz. İzmir'de çöp dağları var. Hizmet krizleri var. İzmirli hemşerilerimiz artık hizmetsizlikten yorulmuş durumdalar ama İzmir'de bir kayıkçı kavgası almış başını gidiyor. İzmir artık sizin kayıkçı kavgalarınızdan da yoruldu. Bu kayıkçı kavgalarından dolayı kaybedecek bu şehrin, bu güzel insanların 1 dakikası bile yok. O nedenle AK Partililer olarak bizler 2024 seçimlerinin iç muhasebesini çok güçlü yaparak önümüzdeki sürece bakacağız" dedi.

'BERLİN KAPLANI BENZETMESİ'

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren İnan, "Ülkesindeki tüm kurumlarını, kişilerini, cumhurbaşkanını milletvekillerini batıya şikayet etmek bir Cumhuriyet Halk Partisi geleneğidir. Şimdi ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu geleneği 'Berlin Kaplanı' olarak sürdürüyor. Almanya'da çeşitli suizanlarla ülkemizi, demokrasimizi ve tüm kurumları hedef alıyor. Yazıklar olsun. Bu geleneği sen sürdürebilirsin. Bugün İBB yolsuzluk soruşturmasında cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu ortadayken bunlardan Almanya'da bahsetmiyorsun. İtirafçıların çarşaf çarşaf itirafları, etki pişmanlıktan yararlanan kişilerin açıklamalarını oralarda bahsetmiyorsun. İstanbul'a hizmet etmek yerine kaynaklarının ne kadar rüşvete, yolsuzluğa ulaştığından bahsetmiyorsun. O nedenle bu millet seni çok iyi tanıyor Özgür Özel. Bu millet Cumhuriyet Halk Partisi'nin girmiş olduğu rüşvet ve yolsuzluk ağının ne kadar büyük olduğunu da çok iyi biliyor. O nedenle ebeveynlerine en kısa zamanda bu milletin asla sana inanmadığını, rüşvetçilere, yolsuzlara asla fırsat vermeyeceğini, yargı mensuplarının çocuklarına kadar nasıl tehdit edildiğini, nasıl şantaj ettiğini de bu millet çok iyi biliyor. O batıdaki ebeveynlerine ilk önce kendi çalışma arkadaşlarından doğan, kendi partililerinden doğan o itirafçıların çarşaf çarşaf açıklamalarını kendilerine yansıt. Oralarda bunları anlatmak ülkemize iftira atmak kolay. Ama biz AK Parti kadroları olarak ülkemize kim iftira atıyorsa, bayrağımıza kim iftira atıyorsa 23 senede nasıl dimdik durduysak onların karşısında yine dimdik duracağız ve sandıkta hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.