AK Partili ilçe başkanlığı, tanıtım için DEVA Partisi'nin miting fotoğrafını kullandı! Ortalık karışınca silmek zorunda kaldılar
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AK Parti Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığı, Gaziantep belediyelerinin çalışmalarını tanıttığı paylaşımında DEVA Partisi'nin 20 Mayıs'ta İstasyon Meydanı'nda yapılan geniş katılımlı mitinginin fotoğrafını paylaştı. DEVA Gaziantep Kurucu İl Başkanı Ertuğrul Kaya'nın durumun farkına varması sonrası yaptığı "Kalabalık miting görüntülerine ihtiyacınız olduğunu biliyoruz" paylaşımının ardından AK Parti Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığı eleştirilerin yükseldiği paylaşımı sildi.
Ak Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gaziantep belediyelerimizin elinin değdiği her yer güzel. Gazi şehrimiz günden güne daha çok büyüyen ve daha çok güzelleşen şehir" yorumu yapıldı.
Paylaşıma ayrıca kentin çeşitli bölgelerinde yapılan köprülü kavşakların fotoğraflarının yanı sıra, DEVA Partisi'nin 20 Mayıs'ta İstasyon Meydanı'nda yaptığı mitinginde çekilmiş bir fotoğraf da kullanıldı.
Bunun üzerine çok sayıda DEVA partili kişi paylaşımın altına eleştirici yorumlar yaptı. DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Avukat Ertuğrul ise AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nın paylaşımına, "AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı GaziantepYaptı etiketine partimizin Gaziantep mitingine ait görüntüleri kullanmış. Kalabalık miting görüntülerine ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. İhtiyacınız olan diğer fotoğraflar için gaziantepdeva hesabını takibe alın" yorumu yaptı.
Sözcü'nün haberine göre yanlışlık yapılarak DEVA Partisi mitinginin kullanıldığı düşünülen paylaşım daha sonra gelen eleştirici yorumlar üzerine AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı tarafından silindi.