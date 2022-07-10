AK Partili ilçe başkanlığı, tanıtım için DEVA Partisi'nin miting fotoğrafını kullandı! Ortalık karışınca silmek zorunda kaldılar

Ak Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gaziantep belediyelerimizin elinin değdiği her yer güzel. Gazi şehrimiz günden güne daha çok büyüyen ve daha çok güzelleşen şehir" yorumu yapıldı.

DEVA PARTİSİ'NİN 20 MAYIS MİTİNGİNİN FOTOĞRAFLARI KULLANILDI

Paylaşıma ayrıca kentin çeşitli bölgelerinde yapılan köprülü kavşakların fotoğraflarının yanı sıra, DEVA Partisi'nin 20 Mayıs'ta İstasyon Meydanı'nda yaptığı mitinginde çekilmiş bir fotoğraf da kullanıldı.

"KALABALIK MİTİNG GÖRÜNTÜLERİNE İHTİYACINIZ VAR BİLİYORUZ"

Bunun üzerine çok sayıda DEVA partili kişi paylaşımın altına eleştirici yorumlar yaptı. DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Avukat Ertuğrul ise AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nın paylaşımına, "AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı GaziantepYaptı etiketine partimizin Gaziantep mitingine ait görüntüleri kullanmış. Kalabalık miting görüntülerine ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. İhtiyacınız olan diğer fotoğraflar için gaziantepdeva hesabını takibe alın" yorumu yaptı.

AK PARTİ GELEN YORUMLAR SONRASI PAYLAŞIMI SİLDİ

Sözcü'nün haberine göre yanlışlık yapılarak DEVA Partisi mitinginin kullanıldığı düşünülen paylaşım daha sonra gelen eleştirici yorumlar üzerine AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı tarafından silindi.

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