AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na "Merdan Yanardağ" tepkisi

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın terörist elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle tutuklanmasına tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun milletin hassasiyetlerini görmezden geldiğini söyleyen AK Partili Dağ, "Seçim kazanamama gerekçesi arayanlar, sadece bu olaydaki tutumlarının bile toplum nezdindeki karşılığını görseler, arayışlarına devam etmelerine gerek kalmazdı." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gazeteci Merdan Yanardağ'ın terörist elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle tutuklanmasına tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. AK Partili Dağ, "Seçim kazanamama gerekçesi arayanlar, sadece bu olaydaki tutumlarının bile toplum nezdindeki karşılığını görseler, arayışlarına devam etmelerine gerek kalmazdı." dedi.

YANARDAĞ'IN TUTUKLANMASINA KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın katıldığı televizyon programında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri tepki çekti. Abdullah Öcalan hakkında "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor. Kendisi çok zeki birisidir" diyen Merdan Yanardağ, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karardan bir an önce dönülmesi gerektiğini söyledi.

"YANARDAĞ TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞINI ÖVEN BİR ŞÜPHELİDİR"

Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, zehir zemberek sözlerle yüklendi. Twitter hesabından paylaşım yapan Dağ şunları söyledi: "Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan terör suçlusudur, binlerce şehidimizin kanı elinde olan bir katildir, teröristtir. Merdan Yanardağ da terör örgütü elebaşını öven bir şüphelidir. Yanardağ'ın yaptığı ne basın ne de ifade özgürlüğüdür.

"KILIÇDAROĞLU SAYGISIZCA BİR AHVAL İÇİNDE"

Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, Yanardağ'ı savunmak için "Terör örgütü liderini övmeyi ifade özgürlüğü kisvesinde normalleştirme" yarışına giren siyasetçiler, milletimizin hassasiyetlerini görmezden gelen saygısızca bir ahval içindedir. 'Seçim kazanamama gerekçesi' arayanlar, sadece bu olaydaki tutumlarının bile toplum nezdindeki karşılığını görseler, arayışlarına devam etmelerine gerek kalmazdı."

CHP LİDERİ: MERDAN YANARDAĞ SERBEST BIRAKILMALIDIR

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır."