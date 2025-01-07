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AK Partili Güler tarih verdi: Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirecek uygulama için tarih verdi. Güler "Tahmin ediyorum şubat, mart gibi Meclis gündemine gelir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi konusu uzun süredir gündemdeki yerini korurken Meclis İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, sosyal medyada yaş sınırı uygulayan İngiltere, ABD, Norveç ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 4 ülkeye gitme kararı almıştı.

Süreç devam ederken bugün basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler sosyal medyaya yaş sınırı uygulamasına ilişkin tarih verdi. Güler "16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir. Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ DÜZENLEME İÇİN TARİH VERİLDİ

Konu ile ilgili TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sosyal medyada yaş sınırlaması ile ilgili düzenleme üzerinde Aile Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın sahada çalışma yaptığını söyleyerek, "Bizim İnsan Hakları Komisyonumuzun alt komisyonu var. Onların da hem Avrupa örneği hem gelişmiş ülkelerdeki örneklerden yola çıkarak belli yaş gruplarında belli sitelere erişim, belli sosyal medyalara erişim kısıtlılığının olduğunu görüyoruz. Çocukların gelişim çağında bu tür serbestiyetler onları ciddi manada hem psikolojilerini hem de hayata hazırlama noktasında ciddi zararları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda hem yaş grupları ile ilgili durum, hem belli kategoriler ondan sonra ortaya çıkacak. Tahmin ediyorum şubat, mart gibi Meclis gündeme gelir" ifadelerini kullandı.

AK Partili Güler tarih verdi: Sosyal medyaya yaş sınırı geliyorAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler.

"13 YAŞTAN BAŞLAYIP 16 YAŞA KADEMELİ GEÇİŞ OLABİLİR"

Komisyon başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, sosyal medya yaş sınırlamasına ilişkin kişisel görüşünün "13 yaşla başlayıp kademeli olarak 16 yaşa çıkarılması" olduğunu söylemişti. Katırcıoğlu, "Kanun yapıcılarından uygulamaların detaylarını alacağız. Bu uygulamalarının etki analizlerini de görmek istiyoruz. 13 yaş mı? 16 yaş mı? Hangisi daha doğru bir başlangıç olmuş, bu konudaki tecrübeleri de inceleyeceğiz" demişti.

ORTAK YASA ÇALIŞMASI İÇİN İLK ADIM

Komisyondaki ağırlıklı görüş 13 yaştan başlayıp 16 yaşa kademeli geçilmesi yönünde. Yurt dışı uygulamalarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk İl Komitelerinden görüş alacak. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'yla ortak yasa çalışması için Ocak ayında ilk adımı atılacak. Aile, Ulaştırma ve İçişleri bakanlıkları ile de yuvarlak masa çalışması yapılacak. Verileri birleştirerek ortak bir çalışma metni oluşturulacak.

AK Partili Güler tarih verdi: Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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