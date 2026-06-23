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Ayhan Gider: Cumhur İttifakı’nın aday iradesi, Türkiye’nin gelecek vizyonuna güçlü bir mesajdır

Ayhan Gider: Cumhur İttifakı’nın aday iradesi, Türkiye’nin gelecek vizyonuna güçlü bir mesajdır
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamasını değerlendirerek, ortaya konulan iradenin yalnızca bir adaylık beyanı değil, Türkiye'nin gelecek vizyonuna ve...

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamasını değerlendirerek, ortaya konulan iradenin yalnızca bir adaylık beyanı değil, Türkiye'nin gelecek vizyonuna ve devlet istikrarına yönelik güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu ortak duruşun Türkiye'nin önündeki hedefler açısından kritik önem taşıdığını belirten AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu net tavır ve AK Parti Sözcümüz Ömer Çelik'in yaptığı açıklama, Cumhur İttifakı'nın milletin önüne güçlü ve kararlı bir irade koyduğunu göstermektedir. Bu yaklaşım, günlük siyasi tartışmaların ötesinde devlet sorumluluğunun ifadesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinden ulaştırmaya, enerjiden diplomasiye kadar birçok alanda önemli dönüşümler gerçekleştirdiğini ifade eden Gider, bu kazanımların güçlü siyasi irade sayesinde hayata geçirildiğini vurguladı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Bugün Türkiye sadece kendi sınırları içinde değerlendirilen bir ülke değildir. Bölgesel gelişmelerde etkisi hissedilen, küresel meselelerde sözü dinlenen ve kriz dönemlerinde çözüm üretebilen bir ülke konumundadır" diyerek "Bu tablo; güçlü liderlik, stratejik vizyon ve milletle kurulan güven ilişkisinin sonucudur" ifadelerini kullandı.

"Devlet yönetmek tarihi sorumluluktur"

Türkiye'nin içinden geçtiği sürecin sıradan bir siyasi rekabet dönemi olmadığını belirten Gider, "Yakın coğrafyamızda savaşların sürdüğü, küresel ekonominin yeniden şekillendiği, enerji ve güvenlik başlıklarının ülkelerin yazgısını doğrudan etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir süreçte devlet yönetimi; tecrübe, vizyon ve kriz yönetme kabiliyetiyle değerlendirilir" dedi.

Milletvekili Gider sözlerine şöyle devam etti:

"Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yolda yürümek ve milletimize hizmet edebilmek bizler için büyük bir gururdur. Türkiye artık günü değil, geleceği planlayan bir ülkedir. Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu irade; Türkiye'nin kazanımlarını koruma, hedeflerini büyütme, istikrarını sürdürme ve güçlü devlet yürüyüşünü devam ettirme iradesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği etrafında şekillenen bu birliktelik, milletimizin geleceğe güvenle bakmasının en önemli teminatıdır." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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