Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, son özel maçında İspanyol ekibi Villarreal ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekibin 2-1 mağlup ayrıldığı karşılaşmaya, teknik direktör Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart ve maç sonrası yaşananlar damga vurdu.

OKAN BURUK 5. DAKİKADA OYUN DIŞI

Mücadelenin başlama düdüğünden kısa bir süre sonra, hakemin kararlarına sert tepki gösteren ve yoğun itirazlarda bulunan Okan Buruk, müsabakanın henüz 5. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı, mücadelenin kalan bölümünü tribünden takip etmek zorunda kaldı.

NE OKAN BURUK NE DE YARDIMCISI KONUŞTU

Maçın tamamlanmasının ardından stadyumdan ayrılan sarı-kırmızılı kafilede sessizlik hakimdi. Okan Buruk, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadan stattan ayrıldı. Buruk'un yanı sıra yardımcısı İrfan Saraloğlu da maç sonu röportajına katılmadı.