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Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar

Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar
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Hazırlık maçında Villarreal'e 2-1 yenilen Galatasaray'da maçın başında kırmızı kart gören Okan Buruk açıklama yapmadan stadyumu terk etti. Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu'nun da açıklama yapmaması dikkat çekti.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, son özel maçında İspanyol ekibi Villarreal ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekibin 2-1 mağlup ayrıldığı karşılaşmaya, teknik direktör Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart ve maç sonrası yaşananlar damga vurdu.

OKAN BURUK 5. DAKİKADA OYUN DIŞI

Mücadelenin başlama düdüğünden kısa bir süre sonra, hakemin kararlarına sert tepki gösteren ve yoğun itirazlarda bulunan Okan Buruk, müsabakanın henüz 5. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı, mücadelenin kalan bölümünü tribünden takip etmek zorunda kaldı.

NE OKAN BURUK NE DE YARDIMCISI KONUŞTU

Maçın tamamlanmasının ardından stadyumdan ayrılan sarı-kırmızılı kafilede sessizlik hakimdi. Okan Buruk, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadan stattan ayrıldı. Buruk'un yanı sıra yardımcısı İrfan Saraloğlu da maç sonu röportajına katılmadı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÖmer Erden:

Teknik direktöründen oyuncularına kadar hepsi havalarda bu sene Galatasaray çuvallayacak görürsünüz

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

geçen sene de havalardaydılar bu sene o havaları alınacak

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Biz de sabırsızlıkla bekledik konuşsunlar diye:))

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Haber Yorumlarıveyselcindemir:

en iyisi

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