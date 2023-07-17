AK Partili Dağ'dan Büyükşehir'e 'Örnekköy' tepkisi

Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde eksik demir ve hatalı beton kullanılmasının ortaya çıkmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının kapatılması ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı basın toplantısı düzenledi. AK Partili Dağ, Örnekköy'de yapım aşaması sürdürülemeyen kentsel dönüşüm projesi ile ilgili, "Üzerini kapatabileceğiniz bir iş değildir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Örnekköy kentsel dönüşüm projesi' ile ilgili basın açıklaması düzenledi. AK Parti İzmir İl Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Dağ ve Saygılı'nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ve İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız da katıldı. Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde eksik demir ve hatalı beton kullanılmasının ortaya çıkmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının kapatılması ile ilgili gerçekleşen toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, açıklamalarda bulundu.

Dağ: "Soru işaretlerinin giderilmesi elzemdir"

Vatandaşların aklındaki soru işaretlerinin giderilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Hepimizin malumu olduğu üzere İzmir Büyükşehir belediyesi tarafından Örnekköy'de iş adamlarının başını çektiği kooperatiflere devredilen, belediyenin denetleyici rol üstlendiği bir kentsel dönüşüm çalışması yapılmaktadır. Bu kentsel dönüşüm çalışmasının şekli, yöntemi konusunda soru işaretleri olduğunu değişik defalar hem grup başkanvekilimiz hem il başkanımız ifade etmişlerdi. Ama ortaya çıkan son skandal, bu soru işaretlerinin çok ötesinde vahim bir tabloyu gözler önüne sermiştir ve bu tablo irdelenmesi gereken bir tablodur. İzmir Büyükşehir Belediyesi fenni mesulünde yürüyen bu süreçte mühendisler tarafından yapılan tespitte bu binalarda demir eksikliği ve hatalı beton kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine Karşıyaka belediyesi tarafından bu inşaatlar mühürlenmiştir. Sonrasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde buradan alınan numunelerde asgari değerlerin altında bir değerleme tespiti yapıldığı ifade edilmiştir. Öncelikle, evi ve hayatıyla ilgili umudunu bu çalışmaya bağlayan hak sahipleri ve bu kooperatife üye olan insanlarımız bulunmaktadır. Hemşehrilerimizin inşaatların sağlamlığı hususunda kafalarında oluşan soru işaretlerinin giderilmesi elzemdir" dedi.

"Üzerini kapatabileceğiniz bir iş değildir"

"Bu iş sizin sessizliğe bürünerek, 'Bunlar asparagastır' diyerek üzerini kapatabileceğiniz bir iş değildir" diyerek tepkisini gösteren Dağ, ""Adım atılması beklenen bu önemli konuyla ilgili bir geçiştirme politikası uygulandığını hem eylemlerden hem de söylemlerden gözlemliyoruz. Konu gündeme geldikten sonra özellikle bazı İzmir milletvekillerinin bu politikanın başını çekmesi manidardır. Bir CHP İzmir milletvekilinin ortaya çıkan tüm bilimsel ve teknik analizlere rağmen bu gerçekliğe "Ivır zıvır işler" değerlendirmesi yapması, bir diğer milletvekilinin ise "Bunlar asparagas" şeklindeki açıklaması tarafımızca manidar ve abes karşılanmakta ve meselenin ciddiyetine yakışmamaktadır. Bunun yanında CHP İzmir İl başkanı "benim alakam yok" diyerek bu işten sıyrılacağını düşünmüştür. Ancak kendisi kamuoyunun karşısına geçip, İzmir'de herkesin ifade ettiği "CHP İl başkanının kentsel dönüşüm için kurulan kooperatiflerin genel koordinasyonunu yürüttüğü" konusunda sessizliğini sürdürmektedir. Tüm bunlar yetmezmiş gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önce "Bu işi namuslu bürokratlarımız ortaya çıkardı" demesi ardından ise bu projede sorumluluğu olan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı kapatması, skandal ötesi bir durumdur. Bu işi yapan kişiler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğine, İzmir'in adına kara çalmaktadır. Çünkü burada hırsızlığı ortaya çıkaranların cezalandırılması gibi bir garabet vardır. Buradan çok net bir şekilde söylüyorum; bu iş sizin sessizliğe bürünerek, "Bunlar asparagastır" diyerek üzerini kapatabileceğiniz bir iş değildir. Eğer akıl hocalarınızın yönlendirmeleri sonrasında ciddi bir skandalla karşı karşıya kaldıysanız ve kendinizi çaresiz hissediyorsanız biz size yardımcı olmaya hazırız. Bu yardım ise sizin siyasi müttefikleriniz, iş ortaklarınız ya da akıl hocalarınız için değil, bu işe gönül ve emek vermiş, umut bağlamış yüzlerce insanımızın hatırınadır. Tüm bunların yanı sıra, kooperatif kurulurken İzmir Ticaret Odası'nın öncü olması ve bu sıfatla güven tesis etmesi için yaptığı çalışmalar insanlarımızın bu projeye güvenmesine katkı sunmuştur" açıklamasında bulundu.

Meslek odalarına, CHP'li vekil ve bürokratlara tepki

Açıklamasında meslek odalarına da tepki gösteren Hamza Dağ, "Bu skandal ortaya çıktıktan sonra her konuya bir şekilde müdahil olarak açıklama yapan meslek odalarının da sessizliğe bürünmesi bir başka sorgulanması gereken husustur. Burada mağdur edilen insanların kafalarındaki soru işaretlerinin giderilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz detaylı bir çalışma yapmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi de gerek birlikte yola çıktığı iş adamlarının gerekse de odaların ve üniversitelerin desteğine başvurarak bu inşaatlarda çalışma yapmak mecburiyetindedir. Konu yargıya intikal etmiştir biz de adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. İdari soruşturma da açılmıştır ve bu soruşturmanın selameti önem arz etmektedir. İzmir birkaç siyasetçinin, bürokratın ve iş adamıyım diye ortalıkta gezenlerin kendi siyasi ikballerini, ticari geleceklerini garanti altına almak için menfaat tesis ettiği bir şehir olmamıştır, olmayacaktır da. Hükümetimizin önümüzdeki süreçte en önemli hedeflerinden biri; kentsel dönüşüm konusunda atılan adımları daha da artırmak ve yüzbinlerce deprem konutlarını hızlı bir şekilde bitirip depremzede vatandaşlarımızın bir an önce evlerine kavuşmasını sağlamaktır. Özellikle TOKİ'nin şimdiye kadar yaptığı işlerde ne kadar düzgün ve kaliteli olduğuna asrın felaketinde hepimiz tanıklık ettik. İsterdik ki son yıllarda yaşadığımız büyük acıların müsebbibi olan deprem meselesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi de aynı hassasiyeti gösterebilsin. Şehrimizin en büyük problemlerinden biri olan kentsel dönüşüm konusunda depremden önce ve sonra dişe dokunur hiçbir çalışma yapamayan Büyükşehir Belediyesi, beceriksizliğini telafi etmek yerine büyük bir skandalın üstünü örtmeye çalışmaktadır. Bugün gündemimize aldığımız konunun muhatabı en başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'dir. Daha sonrasında bazı CHP milletvekilleri ve bazı belediye bürokratlarıdır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yaşanan skandaldaki tüm karanlık noktaları aydınlatmalıdır. İl Başkanı, milletvekilleri ve bürokratların işin içinden sıyrılmaya çalışması beyhude bir çabadır. Takke düşmüş kel gözükmüştür. Şu net bir şekilde anlaşılmıştır ki CHP'lilerin gündemi İzmirlilerin canı değil kendi ceplerinin dolması, makam koltuklarının garanti altında olmasıdır. Bizler bu işin takipçisi olacağız. Ülkemizin en önemli gündemi olan kentsel dönüşüm meselesinde hiçbir adım atamayan basiretsiz siyasetçiler yüzünden İzmir gibi tarihi, kültürel zenginliği olan ve eşsiz doğal güzelliklere sahip jeopolitik öneme haiz bir şehrin rant ve kirli ilişkilerle anılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu. - İZMİR