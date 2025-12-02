Haberler

AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Mesud Barzani'yi Şırnak'taki ziyaretinde uzun namlulu peşmergelerin korumasıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma yürütüyor. Türkiye Cumhuriyeti, Barzani'nin güvenliğini sağlayacak kudrete sahiptir." dedi. Bakanlığın iki müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.

  • İçişleri Bakanlığı, Mesud Barzani'nin Şırnak ziyaretindeki uzun namlulu peşmerge görüntüleriyle ilgili soruşturma yürütüyor.
  • Barzani'nin ofisi, Devlet Bahçeli'ye yönelik 'ırkçı faşist' gibi ifadeler içeren bir açıklama yaptı.
  • Cizre'deki peşmerge görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldı ve 2 müfettiş görevlendirildi.

Eski Irak Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin Şırnak ziyareti yeni bir tartışmayı başlattı. Barzani'nin yanındaki uzun namlulu peşmergelerin görüntüleri tepkileri de beraberinde getirdi.

ÇELİK: BARZANİ'NİN PEŞMERGE GÖRÜNTÜLERİ İLE İLGİLİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Görüntülerle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bahsettiğiniz görüntü tabii ki nahoş ve olumsuz yorumlara zemin teşkil etti. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı bir soruşturma yürütüyor. Sonuç olarak sayın Barzani'nin aktif görevi yok. Tabii ki güvenliğnini sağlanması gerekir Türkiye Cumhuriyeti bu kudrete sahiptir" dedi.

"BARZANİ'NİN OFİSİNİN BAHÇELİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI SAYGISIZ"

"Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortada dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir" diyen Bahçeli'ye "Biz, Allah'ın Devlet Bahçeli'ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk" şeklinde skandal sözlerle yanıt veren Barzani'nin ofisi ile ilgili ise Çelik şunları söyledi: "Biz yayına girmeden onun ofisi adına sayın Bahçeli ile ilgili saygısız mesaj yayınlandı. Sayın Bahçeli'nin önemli bir röportajı yayınlandı Türkgün Gazetesi'nde. Barzani'nin ofisinde bir sözcü yapmış bu açıklamayı. Kaleme alınan metin saygısız metin. Irkçı faşist gibi ifadeler kullanılıyor. Sayın Bahçeli'nin bu değerlendirmeyi yaparken sayın Barzani'yi koruyan güvenlikçilerle ilgili değerlendirmesi var ama sayın Barzani'nin şahsına ilişkin bir olumsuz değerlendirmesi yoktur.

"KABUL EDİLEMEZ, MUTLAKA DÜZELTİLMELİ"

Barzani'nin şahsıyla, ziyaretiyle olumsuz ifade yok, görüntülerle olumsuz ifadeleri var. Ofis sözcüsü ırkçı ve şovenist gibi ifadeler kullanmış. Sayın Bahçeli'nin terörsüz bölge çerçevesinde etrafımızda kurulan saygı sevgi ilişkisi diyor. Orada asıl açıklamayı yapan kişi kimse onun kullandığı dil ırkçı ve şovenist. O açıklama doğrudan sayın Bahçeli'ye karşı saygısız ifadelerdir. Bu kabul edilemez ve mutlaka düzeltilmesi gerekir. Terörsüz bölge için emek veren bütün bir siyasi hayatın gücünü bu işe seferber etmiş, bu uslubun kullanılması akılsızlık, idraksizlik. Bunu kim kaleme almışsa düzeltilmesi gerekir. Sayın Barzani'nin ülkemize ziyareti milletimizin alicenaplığının göstergesidir diyor sayın Bahçeli.

Orada sayın Bahçeli'nin verdiği mesaj nahoş görüntülerle ilgilidir. Barzani'yle, gelişiyle ilgili bir cümle yok. Ofisin ifadeleri sayın Bahçeli'ye karşı kullanılması asla kabul edilemez. Bu dil terörsüz bölge sürecine zarar verecek bir dil olmuş."

CİZRE'DEKİ PEŞMERGE GÖRÜNTÜLERİ İLE İLGİLİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Şırnak'taki peşmerge görüntüleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cizre'de düzenlenen bir sempozyumla ilgili "koruma görüntülerinin" kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıNur Zo:

soruşturma iyi bir şey ama o an orada devlet yokmuydu orası dingonun ahırımı öyle her isteyen silahla başka ülkenin topraklarında dolaşıyor sayın İÇ İŞLERİ BAŞKANIM ?

Yorum Beğen234
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArtist Moruk:

Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Kemalizm böyledir kendisinden olmayan herkesi tehdit görmekte... Yanlız olay şurada başlıyor 600 sene zerre sıkıntı yaşamayan Türk ve kürtler bugün bir birini tehdit görüyor ve her iki tarafta osmanlıyı beğenmiyor.

yanıt24
yanıt106
Haber YorumlarıLokman Babacan:

Malesef Türkiyenin düştüğü durum bu

yanıt14
yanıt2
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

@mınıza koyayım hepinizin

Yorum Beğen198
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerhan :

Ya aşılara yada şebeke sularına falan bişey katıyolar galiba.başka açıklaması olamaz ülkede yaşananlara sessiz kalınmasının.

yanıt14
yanıt2
Haber YorumlarıGökhan Eker:

olayın faili olayın failini araştıracaklarını söylüyor

Yorum Beğen171
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

olayın faili MHP ve AKP

yanıt38
yanıt5
Haber YorumlarıBy lion:

adamlar resmen at oynatmışlar abi.

Yorum Beğen158
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
