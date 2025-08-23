AK Partili Çelebi'den 'mavi bereli' terörsüz Türkiye mesajı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için program düzenlendi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin de katıldığı programda "Terörsüz Türkiye" konusu ele alınırken, Çelebi mavi bere giyerek mesaj verdi.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için program düzenlendi. Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun ile meclis üyeleri katıldı. Programda "Terörsüz Türkiye" konusu ele alınırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Toplantıda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 'Terörsüz Türkiye'nin devletin kadife eldiveni olduğunu vurgulayarak, "Milletimizin tavizi değildir, özgüvenidir. Bu topraklarda bin yıllık kardeşliğimizin arasına sokulan nifak tohumlarını, o hançeri çıkarmanın yoludur. Terörsüz Türkiye asla bir aciliyet ifadesi değildir. Bu mücadelede en büyük zafer, şehit ailelerimizin ve gazilerimizindir. Bu zafer Mehmetçiğe aittir" diye konuştu.

Mavi bere taktı

Konuşması sırasında başına mavi bere takan Çelebi, "Mavi bere düşmez yere' der Mehmetçik. Berenin sağa yatık olması dinimize göre sağa yatırılmamızı ifade eder. Arkasında ipler kefenimizin iplerini temsil eder. Mehmetçik şunu söyler; Biz şehadetimizi başımızın üzerinde taşıyan insanlarız. Şehadetini başının üzerinde taşıyan insanların başlarına basa basa bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu aziz millet adımlarını ileri atmak istiyorlar" dedi.

Çelebi, son olarak şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın 'bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını, şehit ailelerimizi, gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır, atılmayacaktır' ifadeleri çok önemlidir. Bu süreç şeffaf, açık yürütülecektir ve kazanan Türkiye olacaktır."

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun da "Kıymetli şehit ailelerimiz, en değerli varlıklarınızı bu vatan için feda ettiniz. Bizler de her daim yanınızda olmayı, derdinizi derdimiz, sevincinizi sevincimiz bilmeyi en önemli görevimiz olarak saydığımızı bilmenizi isterim. Bu buluşma vesilesiyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm şehit ailelerimize sabırlar diliyorum" dedi. - İZMİR