AK Partili Çalık deprem felaketini anlatırken hüngür hüngür ağladı

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 6 Şubat'tan beri seçim bölgesi Malatya'da olduğunu söyledi. Çalık, deprem bölgesinde yaşadığı izlenimlerini Genel Kurul kürsüsünden anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"ACIMIZ BEYDAĞI'NDAN BÜYÜK"

"O kara gecede, 2020 depreminde olduğu gibi yine Malatya'daydım" diyen Çalık, "Şu an depremin 39'uncu günündeyiz, daha acılarımızın kırkını çıkaramadık; hala yaralarımız, hala acılarımız çok taze ve çok ağır. Karşınızda, ölümün üzerimize sağanak sağanak yağdığı o meşum karanlıktan, o menhus aydınlıktan, o kıyamet sabahından sonra tarifi arza sığmaz, tasviri arşa sığmaz derin bir acıyla duruyorum. Çünkü acım, çünkü acımız, o adına türküler yaktığımız Beydağı'ndan büyük. Yitirdiğimiz canlarımıza, cananlarımıza, analarımıza, babalarımıza, doğmuş çocuklarımıza, doğmamış bebeklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"MALATYA MERKEZİ TAMAMEN YIKILDI"

Çalık, deprem felaketiyle birlikte unutulmayan acılar biriktirdiklerini vurgulayarak, kaybettiği yakınlarının ismini tek tek saydı. Öznur Çalık, seçim bölgesi Malatya ile ilgili son verileri paylaşarak, "Bu depremlerde 1224 canımızı kaybettik, diğer şehirlerle kıyaslandığımızda can kaybımız Allah'a hamdolsun daha az ancak ikinci deprem ve sonrasında büyük artçı depremler maalesef, Malatya'yı çok ciddi bir yıkıma uğrattı. Malatya genelinde 34 bin 842 binamız yıkıldı ve 102 bin bağımsız bölümümüz yıkık. Malatya'da 21 bin esnafımız var ve 15 bin 863'ü yani yaklaşık yüzde 75'i yıkık, ağır hasarlı veya acil yıkılacak durumda. Deprem bu denli büyük etkiledi Malatya'mızı. Şu anda 55 bin çadırımızda, diğer geçici barınma alanlarımızda 341 bin 883 vatandaşımızı barındırıyoruz; yemesini, bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere mücadele ediyoruz. Mutlaka eksikler vardır ve bunların telafisi için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizin ticari ve ekonomik hayatını canlandırmak için geçici iş yerleri ve geçici dükkanlar oluşturuyoruz, 2 bine yakın geçici iş yerini ve prefabrik yapıyı inşa ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"İKİNCİ DEPREME DOĞANŞEHİR'DE YAKALANDIK"

Çalık, "İlk depremi yaşadıktan hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve yetkililer arama kurtarma faaliyetlerini harekete geçirdiler. Sabah saat 09.:00'da Kültür Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer Malatya'ya geldiler. İkinci depreme Milli Eğitim Bakanımızla yakalandık. O esnada askerlerimiz ve kurtarma ekiplerimiz enkazlardan canlıları çıkarıyordu. İlk andan itibaren bizzat şahidiz. Üstelik eksi 13 derece, kar ve tipinin karayollarını, havayollarını kapattığı bir gündü. Fırınlar, marketler, elektrik, su ve doğalgaz boruları patlamıştı. Bu sebeplerle elbette eksik kaldığımız, yetemediğimiz noktalar oldu. Bunu kabul ediyoruz. Depremin hemen ardından ilk ekmek sevkiyatı komşumuz, canımız Elazığ'dan gelmişti" dedi.