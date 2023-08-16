AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Denizli'ye bir dizi ziyaret ve program için geldi. Ziyaret kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Başkan Zolan, kentin değerlerini anlattı ve yapılan hizmetlerden bahsetti. Yılmaz ise Zolan'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz bir dizi ziyaret ve program için geldiği Denizli'de Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Başkan Zolan, Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ı karşılamasının ardından Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen kentin değerlerini anlattı. Yatağan Palası, Yeşilyuva ayakkabıcılığı ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan eserlerle kentle özdeşleşmiş değerlerden bahseden Başkan Zolan, burada bulunan Denizli Sancağının tarihini anlattı. 15 Mayıs 1919'da Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli Sancağı ile ilk direnişi başlattığını kaydeden Başkan Zolan, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Denizli Kayak Merkezi, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, alt ve üst yapı gibi yatırımlardan bahsetti.

Hizmet destanı yazıldı

Başkan Zolan, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, Yılmaz'a kendilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti. Denizli'nin sanayi şehri olduğunu belirterek Türkiye'de en çok ihracat yapan illerin başında geldiğini kaydeden Başkan Zolan, Denizli'nin girişimci insanların olduğu bir sanayi şehri olmasının yanında aynı zamanda turizm ve tarım şehri olduğunu söyledi. Denizli'de bir zamanlar hava kirliliğinden dolayı nefes almakta dahi zorluk çekildiğini hatırlatan Başkan Zolan, doğalgazdan yeşil alanlara, ulaşımdan sosyal tesislere göreve geldikleri ilk günden itibaren kentte hizmet destanı yazdıklarını anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz isep hizmetlerinden dolayı Başkan Zolan'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şeref Defterini imzalayan Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'a gününü anısına hediye takdim etti. - DENİZLİ